O cineasta e jornalista brasileiro Arnaldo Jabor morreu esta terça-feira aos 81 anos, em São Paulo.

Arnaldo Jabor, segundo a imprensa brasileira, estava internado desde dezembro último no Hospital Sírio-Libanês, na sequência de um acidente vascular cerebral (AVC). De acordo com a família, Arnaldo Jabor morreu por voltas das 00h (hora local).

Realizador do filme “Eu sei que vou te amar”, de 1986, indicado à Palma de Ouro de melhor filme no Festival de Cannes, era presença assídua nos telejornais da TV Globo. A carreira foi dedicada não só ao cinema e ao jornalismo — assinou sete longas-metragens, incluindo o premiado “Toda a Nudez Será Castigada”, duas curtas e ainda dois documentários —, mas também à literatura, segundo o G1. Ao currículo chegou a acrescentar as responsabilidades de técnico de som, mas também crítico de cinema.