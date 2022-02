Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

The Marriage Portrait, o novo romance de Maggie O’Farrell, vai ser publicado no Reino Unido no dia 1 de setembro, anunciou a editora britânica Tinder Press. É o primeiro livro de O’Farrell depois de Hamnet, baseado na vida do filho de William Shakespeare.

O nono romance da escritora nascida na Irlanda do Norte, The Marriage Portrait é inspirado na curta vida de Lucrezia de’ Medici, mulher de Alfonso II d’Este, duque de Ferrara. Lucrezia morreu em 1561, apenas um ano após o casamento com Alfonso. A morte foi atribuída a uma “febre pútrida”, mas sempre se especulou que a duquesa tinha sido assassinada pelo marido.

A morte de Lucrezia inspirou o mais conhecido poema de Robert Browning, “My Last Duchess”. Em comunicado, a escritora admitiu que sempre gostou do monólogo dramático de Browning, “no qual um duque puxa uma cortina para revelar o retrato da mulher, enquanto relata de forma confiante que a assassinou”. “Um dia apercebi-me que podia ter sido baseado em eventos reais. Quem foi esta duquesa que pagou um preço terrível por ter desagradado o marido?”

Partindo desta pergunta, O’Farrell partiu em busca da verdadeira Lucrezia, que teve uma vida curta e pouco documentada. “Ao escrever The Marriage Portrait, espero contar o lado dela da história, tirá-la de trás da cortina de Browning e trazê-la para a luz”, afirmou a autora.

A editora Mary-Anne Harrington, responsável pela aquisição dos direitos de publicação do romance no Reino Unido, descreveu The Marriage Portrait como eletrificante, de acordo com a The Bookseller.

“Esta é a história de uma mulher que recebeu educação, uma jovem mulher artista que cresceu no coração da Itália renascentista e que, aos 15 anos, é casada com um homem com o dobro da sua idade e que mal conhece. Ao chegar à corte onde não conhece ninguém, ela descobre que a vida como duquesa de Ferrara está carregada de perigos e que o seu marido elegante e sofisticado é também um homem que governa através do medo.”

Maggie O’Farrell venceu o Women’s Prize for Fiction em 2020, no Reino Unido, e o National Book Critics Circle Award, na categoria de “Ficção”, em março de 2021, nos Estados Unidos da América, por Hamnet, o seu oitavo romance inspirado na vida e morte do único filho de William Shakespeare. Apesar de partir da morte de Hamnet, o livro tem como personagem principal a mulher do autor, Agnes, figura peculiar que serviu a O’Farrell para tratar temas como o luto, a dor e a perda, o amor, a maternidade e o preconceito contra as mulheres.

O romance foi publicado em Portugal em maio do ano passado, pela editora Relógio d’Água.