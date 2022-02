Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Para a BBC, era o treinador a causar “um enorme impacto” e a motivar comparações a José Mourinho. Para o The Guardian, era uma “superestrela em Portugal”, com um estilo de liderança marcado “pela força da personalidade e do carisma”. Para o The Independent, era “o brilhante jovem técnico” que acabou com um jejum de títulos que durava há 19 anos. E, até para a ESPN Brasil, era “o novo Mourinho que ameaça o sonho de Guardiola” na Liga dos Campeões. Esta terça-feira, Rúben Amorim não era apenas Rúben Amorim. Era a personalização do Sporting.

Na antecâmara da receção dos leões ao Manchester City, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, o sucesso de um treinador jovem, com pouca experiência, que fez o que tantos tentaram fazer ao longo de quase duas décadas, foi o fio condutor das histórias contadas por praticamente toda a imprensa internacional. Mas não foram apenas os resultados práticos e desportivos que o provocaram: foi a ideia clara de que Pep Guardiola, o adversário, sabia que a visita a Alvalade não seria propriamente um passeio no parque.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder Sporting-Manchester City, 0-5 Oitavos de final da Liga dos Campeões Estádio José Alvalade, em Lisboa Árbitro: Srđan Jovanović (Sérvia) Sporting: Adán, Gonçalo Inácio, Coates, Matheus Reis, Pedro Porro (Luís Neto, 82′), João Palhinha, Matheus Nunes, Ricardo Esgaio, Pedro Gonçalves (Manuel Ugarte, 51′), Paulinho (Slimani, 75′), Sarabia (Bruno Tabata, 75′) PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR Suplentes não utilizados: André Paulo, João Virgínia, Feddal, Nuno Santos, Rúben Vinagre, Gonçalo Esteves, Daniel Bragança Treinador: Rúben Amorim Manchester City: Ederson, John Stones (Zinchenko, 61′), Rúben Dias, Laporte (Nathan Aké, 85′), João Cancelo, Rodri (Fernandinho, 73′), De Bruyne, Bernardo Silva (Liam Delap, 85′), Mahrez, Phil Foden (Gündoğan, 61′), Sterling Suplentes não utilizados: Scott Carson, Slicker, Kayky, Mbete, McAtee, Lavia Treinador: Pep Guardiola Golos: Mahrez (7′), Bernardo Silva (17′ e 44′), Phil Foden (32′), Sterling (58′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Matheus Nunes (65′), a Gündoğan (74′), a Ricardo Esgaio (78′), a Manuel Ugarte (83′)

“O que vi do Sporting? União, a relação entre o treinador e a equipa, e isso é o mais importante. É uma equipa física. Foram campeões na época passada, depois de muitos anos. Se venceram FC Porto e Benfica, é porque são uma boa equipa. Passaram a fase de grupos com Ajax e Borussia Dortmund como adversários, que são boas equipas da Liga dos Campeões. Vi alguns jogos, fiquei muito impressionado. Talvez receba conselhos de Rúben Amorim. A carreira dele está a correr bem, pela personalidade e pela forma como jogam. Tentam ganhar o jogo a partir do primeiro minuto. Estou certo de que ele está entusiasmado e espero que esteja, depois de terem passado 14 anos sem terem chegado aos oitavos de final”, disse o treinador catalão na antevisão da partida.

Contudo, e apesar dos elogios, do envolvimento criado pelas notícias e pelas reportagens, por esse pormaior de esta ser apenas a segunda vez na história em que o Sporting participava nos oitavos de final da Liga dos Campeões, Rúben Amorim não tinha a capacidade de tirar totalmente os pés do chão. “Quando observamos o City, percebemos que não podemos manipular a nossa equipa para tapar todos os espaços, porque eles mudam. Vamos tentar levar o jogo para aquilo que fazemos bem. Já crescemos. Os jogadores do Sporting têm qualidade e talento, o azar deles é que ainda não têm treinador para os levar para aquele patamar. Não vamos mudar nada na nossa identidade. Mas o Guardiola, neste momento, é o melhor treinador do mundo. O City é tudo o que nós ainda não somos. Aqui é a primária e aquilo é a universidade. Mas os meus jogadores já fizeram alguns milagres”, atirou o técnico leonino, demonstrando um realismo que não deixava de ser mágico.

???? Xampes is back beibéee!

???? City regressa hoje a Alvalade, 10 anos depois

???? Walker, Grealish e G. Jesus fora do jogo

???? No #SportingCP a única dúvida será Pote

???? 20h00, em Alvalade e na @ElevenSports_PT #SCPMCI #DiaDeSporting #UCL #ChampionsELEVEN pic.twitter.com/UHVVtPwCeA — GoalPoint.pt (@_Goalpoint) February 15, 2022

Ora, em Alvalade, Amorim tinha a boa notícia do regresso de Pedro Gonçalves: o avançado recuperou da lesão que sofreu contra o Famalicão e que o afastou do Clássico e estava de regresso ao onze. Pedro Porro também era titular após ter cumprido castigo contra o FC Porto e a grande novidade era Ricardo Esgaio, opção inicial para a ala esquerda, com Matheus Reis a ser o terceiro central ao lado de Coates e Inácio e Feddal a ficar sentado no banco. Do outro lado, Guardiola não podia contar com o castigado Kyle Walker e com os lesionados Jack Grealish, Gabriel Jesus e Cole Palmer e não surpreendia muito — Cancelo era o lateral esquerdo, com Stones a aparecer no lado contrário e Laporte a fazer dupla com Rúben Dias, Bernardo era titular no meio-campo com Rodri e De Bruyne e Sterling e Mahrez apareciam no apoio mais direto ao falso ‘9’ Phil Foden, sendo que Gündoğan, Zinchenko e Fernandinho eram suplentes.

O Sporting até entrou bem, sendo mesmo a primeira equipa a aproximar-se da baliza adversária num lance em que Sarabia procurou servir Esgaio na grande área com um passe cruzado mas Ederson conseguiu antecipar-se (4′). O Manchester City, porém, só precisou de rematar uma vez para abrir o marcador: numa fase em que ainda nem tinha sido possível interpretar por completo as ideias de Amorim e de Guardiola, Bernardo desequilibrou na esquerda, Foden rematou para uma grande defesa de Adán junto ao poste, De Bruyne aproveitou a recarga para assistir Mahrez e o argelino encostou para a baliza deserta (7′). O golo começou por ser anulado, por um alegado fora de jogo de De Bruyne, mas o VAR acabou por considerar que o médio belga estava em posição regular e validou o lance.

???????? 27' | ???????? Sporting 0-2 Manchester City ???????????????????????????? O SCP até vai estando confiante com bola, mas para já há 2 goleadas, pelo mesmo resultado (1-6): Remates, e faltas cometidas#UCL #ChampionsEleven #SCPMCFC pic.twitter.com/pK5cdl2DQC — GoalPoint.pt (@_Goalpoint) February 15, 2022

Os ingleses ficaram muito perto de aumentar a vantagem logo de seguida, com John Stones a atirar ao lado depois de um mau alívio de Matheus Reis (12′), e ia ficando claro que Guardiola acabou por surpreender taticamente o Sporting. Em resposta ao posicionamento de Sarabia e Pedro Gonçalves, algo que em teoria era um dos pontos fortes dos leões em relação à forma de atuar do Manchester City, João Cancelo e Stones apresentaram-se muito abertos nas alas e ofereceram uma largura acima da média à equipa, proporcionando também as incursões interiores dos dois laterais e a presença de Bernardo e De Bruyne junto aos corredores.

O City acabou por aumentar a vantagem ainda antes de estarem cumpridos 20 minutos. Canto cobrado na direita, Matheus Reis e Rodri disputaram a bola ao segundo poste e Bernardo Silva, aproveitando a sobra, atirou um remate fortíssimo para bater Adán (17′). Ainda assim, e mesmo a perder em casa por dois golos de diferença, o Sporting não abdicava de demonstrar confiança enquanto tinha a bola, procurando essencialmente a profundidade de Pedro Gonçalves e o dinamismo de Matheus Nunes, que foi o melhor elemento leonino na primeira parte pela forma como tentou sempre impulsionar a equipa para a frente. Pote, de regresso depois da lesão, era mesmo a peça ofensiva mais solicitada mas mostrou sempre pouco acerto e discernimento: rematou duas vezes contra adversários na mesma jogada e acabou por atirar uma espécie de chapéu inconsequente ao lado (20′), não conseguiu aproveitar um lance em que roubou a bola em zona muito adiantada (22′) e esteve sempre perdido e sem definição posicional.

O Sporting pressionava alto, procurava encurtar espaços e sair do próprio meio-campo e desenhou a melhor jogada ofensiva até então à passagem da meia-hora, quando Porro desequilibrou na direita, desmarcou Paulinho com um delicioso passe vertical e o avançado virou o jogo para o lado contrário, onde Esgaio atirou de primeira mas por cima (30′). Até ao intervalo, contudo, os leões seriam vítimas da própria coragem: o City aproveitou o espaço que o Sporting deixava nas costas e levou o resultado para a goleada, com Foden a fazer o terceiro numa jogada em que a defesa portuguesa fica francamente mal na fotografia (32′) e Bernardo a bisar com a ajuda de um desvio de Inácio (44′).

No fim da primeira parte, o Sporting era já uma equipa diferente. A perder por quatro golos de diferença em Alvalade — algo que nunca, em nenhum momento da história, havia acontecido –, a equipa de Rúben Amorim limitou-se a controlar os estragos e quase abdicou de atacar, permanecendo no próprio meio-campo e sem bola a ver o Manchester City rendilhar o jogo.

???????? INTERVALO | ???????? Sporting 0-4 Manchester City ???????????????????????????? ????"saco cheio" vai gelando Alvalade

???? O SCP até fez coisas giras c/ bola (sem rematar à baliza) mas…

???? … sem bola abriu saldos no último terço ????

???? Ratings, stats e xG em https://t.co/QZuwKyufuG#SCPMCI#ChampionsELEVEN pic.twitter.com/oBHu15YyyG — GoalPoint.pt (@_Goalpoint) February 15, 2022

Nem Amorim nem Guardiola fizeram alterações ao intervalo e o Manchester City nem demorou cinco minutos a colocar a bola novamente no fundo da baliza: Bernardo, de cabeça, apareceu nas costas de Pedro Porro a responder a um cruzamento de De Bruyne e carimbou o hat-trick, mas o lance foi anulado por fora de jogo do internacional português (50′). O treinador do Sporting reagiu com a primeira substituição da noite, trocando um desinspirado Pote por Manuel Ugarte, e Matheus Nunes passou a atuar em zonas mais adiantadas.

A equipa de Rúben Amorim, porém, estava praticamente apática. O Sporting não conseguia reagir, não tinha discernimento, ia deixando que a frustração dominasse todas as ações e limitava-se a ver o Manchester City dominar, controlar e gerir com bola. De forma inevitável e quase natural, os ingleses chegaram ao quinto golo, com Sterling a tirar um grande pontapé em jeito de fora de área (58′), e o conjunto de Guardiola ia intensificando uma eficácia muito acima da média que proporcionava a Adán uma das noites mais mal sucedidas desde que chegou a Alvalade. À passagem da hora de jogo, John Stones e Phil Foden saíram para deixar entrar Zinchenko e Gündoğan, com De Bruyne a subir no terreno e Cancelo a passar para a direita, e o relógio ia avançando sem que nada se alterasse.

???????? 48' | ???????? Sporting 0-4 Manchester City ???????????????????????????? Paulinho não teve nenhuma ação com bola dentro do último terço#UCL #ChampionsEleven #SCPMCFC pic.twitter.com/J24w2LRtd9 — GoalPoint.pt (@_Goalpoint) February 15, 2022

Até ao fim, já pouco aconteceu. Fernandinho, Liam Delap e Nathan Aké ainda entraram no City, Slimani, Bruno Tabata e Luís Neto foram opção no Sporting mas nada se alterou, com os ingleses a reduzirem o ritmo e a intensidade e a oferecerem até alguma iniciativa aos leões, que falharam quase sempre na tomada de decisão e não conseguiram fugir ao nervosismo e às precipitações. No fim, a equipa de Rúben Amorim não fez qualquer remate enquadrado, só rematou através de Pedro Gonçalves e não criou nenhuma verdadeira oportunidade de golo em 90 minutos.

Com esta goleada sofrida em casa, pelos mesmos números que a imposta pelo Ajax na primeira jornada da fase de grupos, o Sporting está praticamente arredado da Liga dos Campeões e vai a Inglaterra disputar a segunda mão quase para cumprir calendário. Se é certo que o Manchester City é muito superior aos leões, se é certo que era uma luta entre David e Golias, se é certo que o resultado não ficou muito longe do que é natural, também é certo que seria expectável que o Sporting tivesse aprendido com a derrota com o Ajax, tivesse aprendido com os seis jogos da fase de grupos e tivesse aprendido com quase dois anos de Rúben Amorim. Num dia em que era fulcral não errar, o Sporting errou muito. Para ir da primária à universidade, é preciso passar exames — e esta equipa chumbou no exame da quarta classe. Para a história, porém, fica um Estádio José Alvalade a cantar em uníssono, no último minuto de um jogo em que os leões foram goleados, em apoio total aos jogadores.