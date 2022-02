Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Portugal teve o sétimo maior crescimento homólogo da economia no quarto trimestre, de acordo com os dados publicados esta terça-feira pelo Eurostat. No último trimestre de 2021 Portugal cresceu em comparação com o período homólogo de 2020 5,8%, o que compara com um crescimento de 4,6% na zona euro e na União Europeia.

Estes dados já tinham sido antecipados pelo Eurostat, que agora acrescenta à lista mais países do bloco para comparação do quarto trimestre. Mas mantém os dados de crescimento já anunciados para a zona euro e União Europeia, que abrandou no último trimestre do ano. Ainda não há dados para Estónia, Irlanda, Grécia, Croácia, Luxemburgo, Malta e Eslovénia referente ao último trimestre do ano.

Da União Europeia cresceram mais que Portugal no quarto trimestre a Polónia (7,7%), a Hungria (7,1%), a Itália (6,4%), Chipre (6%), Países Baixos (6%) e Suécia (5,1%).

Já no crescimento em cadeia, face ao terceiro trimestre, Portugal, tal como o INE já tinha antecipado cresceu 1,6%, a quarta melhor marca dos países agora revelados, só ultrapassado por Espanha (2%), Hingria (2,1%) e Polónia (1,7%). Neste indicador de crescimento em cadeia, a zona euro subiu 0,3% e a União Europeia 0,4%.

Apesar destes melhores resultados de Portugal face ao conjunto do bloco no quarto trimestre, Portugal ainda não conseguiu chegar aos níveis pré-Covid.

Estes crescimentos também não terão permitido a Portugal crescer no conjunto de 2021 mais que a zona euro e a União Europeia, já que no primeiro trimestre a queda foi maior que no conjunto do bloco.