Rússia invade Ucrânia na quarta-feira? Presidente ucraniano apela a "dia de união"

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pediu que esta quarta-feira seja o “dia de união”, apelando a que os cidadãos pendurem “bandeiras nacionais” e coloquem “fitas azuis e amarelas” em casa para mostrar ao mundo a unidade da Ucrânia.

Na sua conta pessoal do Facebook, o Presidente ucraniano escreveu e colocou um vídeo em que referia que existem “sérios desafios externos e internos à frente do país, que exigem responsabilidade, confiança e ações concretas”, acrescentando que o país está intimidado com “uma grande guerra”. No entanto, esta não é a “primeira vez” que tal acontece e o “Estado está mais forte do que nunca”.

Reiterando a ideia de que a Ucrânia quer resolver a situação “através de negociações”, Volodymyr Zelenskyo disse que, em caso de invasão, o país tem “um exército incrível”. “Os nossos jovens têm uma experiência de combate única e armas modernas”, assinalando que o exército é mais “forte” do que aquele que lutou contra a invasão da Crimeia, em 2014.