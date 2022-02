A UEFA abriu esta terça-feira um inquérito disciplinar que visa a Federação de Futebol da Ucrânia, por alegada infração disciplinar dos seus adeptos na meia-final do Europeu de futsal frente à Rússia.

“Procedimentos disciplinares foram abertos contra a Federação ucraniana de futebol, por potencial violação dos regulamentos disciplinares da UEFA da parte dos seus adeptos”, refere esta terça-feira o organismo que tutela o futebol europeu.

Este inquérito segue-se a um comunicado da UEFA já na última semana, quando indicou a nomeação de um inspetor da sua comissão de ética e disciplina, com o objetivo de liderar a investigação aos incidentes relatados na meia-final.

No jogo, disputado em 4 de fevereiro, os adeptos ucranianos viraram as costas no momento em que tocou o hino da Rússia e, durante o encontro terão, segundo a imprensa dos dois países, cantado músicas contra a Rússia e o seu presidente, Vladimir Putin.

As duas seleções disputaram a meia-final do Europeu de futsal num momento de grande tensão política e militar entre os respetivos países. A Rússia venceu nessa meia-final a Ucrânia por 3-2, mas na final perdeu com Portugal (4-2), que, assim, revalidou o título europeu.