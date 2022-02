Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Desde o aumento da tensão na fronteira ucraniana, os EUA têm apontado esta quarta-feira como uma das datas escolhidas pelo Kremlin para levar a cabo uma invasão ao país vizinho. A menos de 24 horas, Joe Biden subiu o tom e deixou bem claro quais serão as consequências se a Rússia invadir a Ucrânia. Garantindo que a NATO está mais “unida do que nunca”, o Presidente norte-americano prometeu ajuda ao exército de Kiev e deixou várias ameaças a Vladimir Putin.

Numa conferência de imprensa, Joe Biden começou por dizer que uma invasão ainda é uma “possibilidade real” e “manifestamente possível”, apesar de o Kremlin ter anunciado esta terça-feira que diminuiu a presença militar junto à fronteira com a Ucrânia. O Presidente norte-americano sinalizou que isso era um “bom sinal”, mas ressalvou que não houve qualquer confirmação por parte dos EUA que tal tenha acontecido: “A Rússia tem mais de 150 mil militares junto à fronteira da Ucrânia”.

Uma das mensagens do discurso ao país de Joe Biden consistiu na aposta no diálogo: “Devemos dar à diplomacia todas as chances para ter sucesso”, demonstrando ainda disponibilidade para discutir com Vladimir Putin. O chefe de Estado deixou ainda claro que nem os EUA, nem a Ucrânia representam uma “ameaça à Rússia”. “Não temos mísseis na Ucrânia, não temos planos para os colocar lá”, reforçou.

“Não queremos destabilizar a Rússia”, assegurou o Presidente dos EUA. Porém, destacou que não se devem “sacrificar princípios” que reúnem consenso na comunidade internacional, aludindo ao facto de o Kremlin não querer que a Ucrânia entre na NATO. Para Joe Biden, as “nações têm direito à soberania, à integridade territorial e devem ter liberdade para decidir a quem se querem associar”.

Em caso de invasão, Joe Biden subiu o tom das ameaças. Apelou primeiro aos cidadãos russos, questionando se eles apoiam uma “guerra destrutiva contra a Ucrânia”, um país e povo com os quais a Rússia partilha “história, cultura e laços”. Depois, evocou a “maior guerra de sempre” — a II Guerra Mundial —, vincando que se a Rússia invadir a Ucrânia começará uma “guerra de escolha sem razão e causa”.

“Não digo isto para provocar, mas para falar a verdade”, esclareceu o Presidente dos EUA, que previu que, em caso de ataque, as perdas humanas serão “imensas” e será uma “trapalhada” para os objetivos estratégicos da Rússia. Joe Biden vincou que Moscovo sofrerá também a “condenação internacional” e o mundo “não esquecerá se a Rússia escolher” o caminho da “morte e da destruição”.

Prometendo um cenário muito diferente daquele que aconteceu em 2014 aquando da anexação da Crimeia, Joe Biden explicou que, se a Ucrânia for atacada, a Rússia sofrerá uma “pressão imensa” nas “maiores instituições financeiras” e nas “indústrias chaves”. “Estas medidas estão prontas se a Rússia decidir mover-se”, ameaçou, acrescentando que os gasodutos da Nord Stream 2 não entrarão em funcionamento.

Pela primeira vez, o chefe de Estado norte-americano adiantou também que, se a Rússia invadir a Ucrânia, os EUA ajudarão o exército ucraniano: “Vamos proceder ao seu treino e aconselhamento”, admitindo também apoiar os serviços de inteligência de Kiev. Este objetivo também será apoiado pela NATO, que Joe Biden sublinhou estar mais “unida e galvanizada” do que nunca.

Esta ajuda à Ucrânia serve para defender os “valores da democracia e da liberdade”, disse o Presidente dos EUA. E deixou uma ameaça direta a Vladimir Putin. Se a Rússia atacar um soldado da NATO, os EUA, em conjunto com a organização, estão “preparados” para contra-atacar. Citando o Tratado do Atlântico Norte, Joe Biden realçou que um ataque a um estado-membro “será considerado um ataque a todos”.

Ressalvando que os EUA não procuram um conflito direto com a Rússia, Joe Biden deixou um apelo à partilha da responsabilidade histórica a Moscovo, pedindo que respeite a “estabilidade global” pelo “bem do futuro comum”. “Se a Rússia invadir a Ucrânia, as nações responsáveis não hesitarão em responder.”

Consciente de que uma invasão à Ucrânia afetará os EUA, Joe Biden avisou os norte-americanos das consequências, salientando que a defesa da “democracia e da liberdade traz custos”. “Podemos ser impactados pelos preços de energia”, enunciou, acrescentando que está a tomar medidas para preparar ferramentas para minimizar os eventuais custos.