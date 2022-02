Boletim DGS. Portugal com 20.041 novos casos de Covid-19. Incidência continua a descer

Lisboa e Vale do Tejo com maior número de novos casos e Norte com número mais elevado de mortes

Numa inversão da tendência das últimas semanas, Lisboa e Vale do Tejo registou o maior número de novos casos e o Norte o número mais elevado de mortes. Segundo os números divulgados esta quarta-feira pela DGS, foram confirmados 6.831 casos em Lisboa e Vale do Tejo (34% do total) e 5.594 no Norte (28%). No Centro, há mais 3.819 casos (19%); no Algarve, 1.371 (6,8$); e no Alentejo, 1.060 (5,3%).

Madeira e Açores têm mais 569 e 797 casos, respetivamente.