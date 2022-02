Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Ibersol recebeu uma proposta da Burger King para ficar com os restaurantes explorados pela empresa portuguesa. Isto depois de já ter retirado à Ibersol o desenvolvimento futuro da marca em Portugal.

A ligação ficará, se a Ibersol aceitar, definitivamente cortada. Segundo comunicado da Ibersol, a Restaurant Brands Iberia fez “uma proposta não vinculativa para a potencial aquisição dos restaurantes da insígnia Burger King da propriedade da Ibersol no território português e espanhol”.

A proposta, que está a ser avaliada, aponta para um valor dos restaurantes de 230 milhões de euros (sem dívida), “e encontra-se sujeita a um conjunto de pressupostos e condições”, como a realização de uma auditoria financeira e legal e obtençao das autorizações internas e de financiamento.

Já no início de fevereiro, a Ibersol tinha dado conta que a Burger King tinha posto fim ao contrato que a prendia, para o desenvolvimento futuro, à Ibersol, a empresa portuguesa que explorava a insígnia no país. No comunicado feito, então, a Ibersol garantia que continuaria a operar os contratos de franquia dos 119 restaurantes da insígnia Burger King de que a Ibersol é proprietária, que “continuam válidos e vigentes”. Agora sabe-se que a Burger King fez uma proposta para a sua compra.