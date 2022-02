O filme “Nada para ver aqui”, do realizador belga Nicolas Bouchez, numa coprodução entre Portugal, Bélgica e Hungria, recebeu uma Menção Especial nos prémios do programa Geração 2022 do Festival de Cinema de Berlim, foi esta quarta-feira anunciado.

“Nada para ver aqui” foi distinguido com uma Menção Especial, para curta-metragem, pelo júri da competição 14plus, do programa Geração, que considerou aquela coprodução “uma obra de arte”, de acordo com a organização do festival, num comunicado esta quarta-feira divulgado.

“Expressivo e rico em contraste com o ritmo acelerado do quotidiano; ao mesmo tempo observador e puramente objetivo, permite-se a liberdade de se ligar às imagens. O filme transmite o seu conteúdo de forma lúdica, maioritariamente com poucas palavras, e convida a pensar. Através da interação de formas, cores, arestas, curvas, secções, luz e sombras, destaca-se claramente dos outros filmes”, notou o júri.

Esta ‘curta’ documental, que teve estreia mundial em Berlim, parte do registo de um quotidiano na atualidade em Portugal, refere a curta sinopse do festival.

O 72.º Festival de Cinema de Berlim decorre até dia 20, mas o palmarés é esta quarta-feira anunciado.

No programa Fórum estão concentrados três filmes portugueses: “Super Natural”, primeira longa-metragem de Jorge Jácome, que resulta de uma nova colaboração com o Teatro Praga e com a companhia Dançando com a Diferença, o documentário “Terra que marca”, de Raul Domingues, e “O trio em mi bemol”, de Rita Azevedo Gomes, a partir de uma peça de Éric Rohmer.

A eles junta-se a coprodução luso-brasileira “Mato Seco em Chamas”, de Adirley Queirós e Joana Pimenta, e o filme “The Maji-Maji Readings”, do cubano Ricardo Bacallao, com a participação da artista portuguesa Grada Kilomba.

No programa Fórum Expandido está o projeto “Yarokamena”, do investigador colombiano Andrés Jurado, com coprodução portuguesa pela Kintop.

Os filmes “Aos dezasseis”, de Carlos Lobo, e “Águas do Pastaza”, de Inês T. Alves e rodado na Amazónia, estão na secção competitiva Generation.

A série “Vanda“, criada por Patrícia Muller, com realização de Simão Cayatte, foi selecionada para o mercado de séries.

O ator João Nunes Monteiro está no programa europeu de talentos “Shooting Stars”.