Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Stephane Bancel disse que é “razoável” considerar que a pandemia está a chegar ao fim. Em entrevista ao programa “Squawk Box Asia” da CNBC, o diretor executivo da farmacêutica norte-americana Moderna, responsável pelo desenvolvimento de uma das vacinas contra a Covid-19, afirmou que existe uma alta probabilidade de no futuro surgirem menos “viroses virulentas”.

“Existe uma probabilidade de 80% de a Ómicron ou o vírus SARS-CoV2 evoluirem e de vermos menos e menos viroses virulentas”, declarou, quando questionado sobre se a pandemia está na sua fase final.

No entanto, isto significa que existem 20% de probabilidades de surgir uma nova mutação, “mais virulenta do que a Ómicron”. “Acho que tivemos sorte por a Ómicron não ser muito virulenta, mas há centenas de pessoas a morrer diariamente em todo o mundo”, lembrou.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O CEO da farmacêutica norte-americana frisou, no entanto, que o vírus não vai desaparecer, “como temos dito quase desde o início”. “O vírus vai permanecer com os humanos para sempre, como a gripe, e teremos de viver com isso.”

Apesar dos estudos indicarem que a Ómicron é menos letal do que outras variantes e que o risco de hospitalização é também inferior (de acordo com os dados divulgados esta quarta-feira pelo Infarmed, o risco de internamento é 75% inferior e o tempo de hospitalização também é menor), a Organização Mundial de Saúde (OMS) tem lançado sucessivos alertas, lembrando que o vírus continua a “custar vidas” e que é perigoso assumir que a pandemia está a chegar ao fim.

No mês passado, o principal conselheiro médico da Casa Branca, Anthony Fauci, disse que permanecia uma “questão em aberto” a ideia de que a Ómicron iria marcar o fim da pandemia.