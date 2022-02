O corpo de um homem em estado avançado de decomposição apareceu esta quarta-feira numa praia de Vila Nova de Gaia, disse o comandante da Capitania do Douro, que admite tratar-se do jovem bailarino ucraniano desaparecido na semana passada na mesma zona.

“Certeza, não tenho. Mas há indícios que apontam para essa possibilidade, como o local onde corpo apareceu e os calções em tudo idênticos aos que tinha na altura. Mas só no IML [Instituto de Medicina Legal] será possível confirmar”, explicou Santos Amaral à agência Lusa.

O reconhecimento poderá ser presencial, por amigos ou pessoal da embaixada, ou ainda com recurso a técnicas forenses.

O corpo foi encontrado na Praia do Canidelo, em Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, pelas 8h20, e a Polícia Judiciária, que foi informada do sucedido, como é habitual nestas circunstâncias, era aguardada no local duas horas após.

No dia 8 de fevereiro, dois jovens de nacionalidade ucraniana estariam a banhos quando ficaram em dificuldades na água, na Praia de Canidelo, tendo um deles sido socorrido por surfistas e o outro desaparecido.

As buscas para encontrar o jovem foram suspensas na sexta-feira, depois de terem perdido o caráter de permanência.