O arco-íris que compõe o "Mar Morto" chinês quer atrair mais visitantes (principalmente turistas domésticos)

As agências de turismo da China querem aumentar as visitas ao lago salgado em Yuncheng, muitas vezes apelidado de “Mar Morto” chinês. Porém, devido às rígidas restrições do país no combate à Covid-19, o foco é atrair principalmente chineses. É um lugar pouco movimentado quando comparado a outras atrações, refere Tiger Li da empresa de viagens Diverse China à CNN.

Começaram a circular, recentemente, nas redes sociais como o WeChat ou o Weibo campanhas a divulgar a beleza e as propriedades curativas da lama presente no lago. No anúncio da empresa Yuncheng Salt Lake (China’s Dead Sea) Tourism Development Co. LTD., lia-se:

Como a versão chinesa do Mar Morto de Israel, flutuar aqui é uma experiência inesquecível, e que não se encontra em mais nenhum lugar”, cita-o o mesmo jornal.

Desde 2019 que a China quer tornar o lago salgado em Yuncheng Património Mundial da UNESCO. Nesse ano, o secretário da província, Luo Huining, anunciou o início do processo de candidatura, numa publicação do WeChat.

O lago salgado de Yuncheng é a cristalização da cultura e civilização chinesas. Tem um significado positivo para promover a nossa confiança e herança cultural”, referiu na época.

Se a China conseguir mais dois bens considerados como património da UNESCO alcança a Itália no topo da lista: 58 sítios.

Afinal, porque é que o “Mar Morto” chinês é tão colorido?

O lago salgado em Yuncheng é o lar de uma espécie única de algas que, dependendo de vários fatores, dão-lhe a aparência de um arco-íris. Se, por um lado, nesta altura do ano, as imagens áreas mostram um equilíbrio entre as tonalidades de verde e vermelho, em janeiro a cor rosa preenchia toda a paisagem.

Este fenómeno raro é provocado pela espécie de algas Dunaliella salina, que, segundo a NASA, tem uma aparência verde em ambientes marinhos, mas pode ganhar tons de vermelho se for exposta a condições de elevada salinidade e intensidade de luz, uma vez que “as células produzem carotenoides protetores”. Os carotenoides são pigmentos vegetais responsáveis pelos matizes brilhantes e coloridos do lago.