Um voo da American Airlines foi desviado para o Aeroporto Internacional de Kansas City, no estado norte-americano do Missouri, no domingo, por causa de um “passageiro desordeiro”, informou a companhia aérea, em comunicado.

“O voo 1775 da American Airlines, com ligação entre Los Angeles (LAX) e Washington, D.C. (DCA) foi desviado para Kansas City (MCI) por causa de um passageiro desordeiro”, pode ler-se no comunicado, citado pela CNN.

“O voo aterrou em segurança em MCI às 14h28, hora local, e foi pedido que as forças de segurança fossem esperar o voo, à chegada. Agradecemos à nossa tripulação, que se dedica de forma consistente à segurança e bem-estar dos nossos clientes, e que geriu as circunstâncias com a máxima competência e profissionalismo”, detalha o comunicado.

O porta-voz do Departamento de Aviação de Kansas City, Joe McBride, disse à CNN que “um passageiro interferiu com a tripulação” e que o caso está sob investigação do FBI.

O homem de 50 anos, que está detido, foi acusado de agressão e intimidação de um comissário de bordo, de acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

O passageiro, com 1,90 metros e mais de 100 quilos, disse aos comissários de bordo que “as pessoas estavam a tentar magoá-lo e o seguiam no avião”, de acordo com um depoimento judicial do incidente. As queixas persistiram: disse ainda que “ouviu indivíduos a magoar a sua família através do telefone”. Questionado sobre quem eram esses indivíduos, respondeu que um estava sentado ao seu lado no avião e que outro tinha uma faca.

Mais tarde, o mesmo homem entrou na zona do cockpit e “disse aos comissários de bordo que não estavam a voar que lhe estavam a mentir”, indicam os documentos. Uma hospedeira colocou o carrinho das bebidas entre ela e o passageiro de modo a criar distância entre os dois.

Foi nessa altura que o passageiro agarrou em talheres de plástico, e colocou a faca na manga da camisola, segurando-a como um punhal — um comissário de bordo disse aos investigadores que se sentiu ameaçado.

“Agarrou depois uma garrafa pequena de champanhe pelo gargalo e tentou partir a garrafa no balcão. Começou a dar pontapés e a empurrar o carrinho de serviço na direção de um dos comissários de bordo”, diz uma nota do Departamento de Justiça.

O homem tentou ainda abrir a porta de emergência do avião. Foi então que um comissário de bordo agarrou numa cafeteira e atingiu duas vezes o homem na cabeça”, pode ler-se. Vários passageiros vieram em auxílio dos funcionários, incluindo um polícia, que o afastou da porta de emergência.

Este não foi um caso isolado: de acordo com a Administração Federal de Aviação, em 2021 registaram-se 5.981 casos de passageiros desordeiros nos Estados Unidos. Desses, 4.290, quase 72%, foram incidentes relacionados com o uso de máscaras.