O Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) vai iniciar as negociações do acordo de empresa com a TAP, tendo o objetivo prioritário de acelerar a reposição dos salários. Pelo acordo de emergência assinado com a administração no ano passado, os pilotos estão este ano a sofrer um corte salarial de 45% que será totalmente anulado de forma gradual até ao final de 2024. Considerando que aos restantes trabalhadores da transportadora foi aplicado um corte de 25%, o SPAC pretende que essa seja também a percentagem aplicada aos pilotos, o mais rapidamente possível.

“Não queremos mais do que os outros. Se os outros estão com um corte de 25% de salário até ao fim do acordo de emergência”, o objetivo é alcançar o mesmo, afirmou o vice-presidente do SPAC, Miguel Teodoro, numa conversa com jornalistas. No entanto, salvaguardou também que a negociação terá a preocupação de salvaguardar a viabilização da TAP. “Não queremos de modo algum estrangular a empresa”.

O presidente do SPAC, Tiago Faria Lopes, sinalizou ainda que “tentaremos chegar a um acordo que agrade às duas partes”, apesar de reconhecer que terá as suas dificuldades e indicou que o objetivo do SPAC é aliviar a redução dos salários antes do fim do verão IATA (que termina em outubro). “Será possível negociar alguns aspetos”, salientando ainda que o corte aplicado “é muito grande até ao final de 2024”, data em que termina a validade dos acordos de emergência.

Estes acordos permitiram no ano passado à TAP reduzir de forma significativa os custos salariais, mas a poupança só terá efeitos durante o período de reestruturação. Até 2025 a TAP terá de negociar novos acordos de empresa com todos os sindicatos, tendo como objetivo uma diminuição mais estrutural dos custos com pessoal. Se não for possível chegar a esse acordo, a empresa poderá aplicar o Código de Trabalho, segundo indicou Portugal à Comissão Europeia.

O SPAC já teve uma primeira conversa com a administração da empresa e o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, mas não começaram as negociações e a TAP ainda não indicou o que pretende.

O SPAC acredita que a TAP terá condições para acelerar a reposição dos salários partindo do pressuposto de que irá conseguir retomar 80% a 90% da operação de 2019, segundo os planos da própria companhia. A TAP SA, que concentra a aviação, teve quase sempre lucro no passado, sublinham.

TAP recorreu da ordem judicial para reintegrar cinco pilotos despedidos em 2021

Ao mesmo tempo a empresa poderá ter de acomodar a reintegração dos pilotos despedidos que ganharam processos no Tribunal de Relação. Tal como o Observador noticiou, o Tribunal da Relação ordenou a reintegração de cinco pilotos (número que terá já subido para seis) que contestaram o despedimento coletivo realizado no ano passado.

De acordo com informação prestada aos jornalistas, estes trabalhadores já voltaram a receber o vencimento, mas ainda não foram reintegrados na empresa. Segundo o SPAC, a TAP contestou estas sentenças para uma instância superior (o Supremo), mas a direção do sindicato não quis dar mais informação porque estas contestações judiciais envolvem 18 pilotos que foram alvo de despedimento coletivo e que recusaram ir para a Portugália. No total, a TAP quis dispensar 34 pilotos.