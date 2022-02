Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

28 anos depois, acabou uma era na Fórmula 1: este ano, pela primeira vez desde a morte de Ayrton Senna, os carros da Williams não terão na pintura o mítico “S” que recordava, homenageava e evocava o piloto brasileiro. Senna morreu em 1994 ao volante de um Williams, no Grande Prémio de San Marino, no circuito de Imola, e desde aí que era lembrado pela equipa em todos os carros que competiam no Campeonato do Mundo.

Na apresentação do novo FW44, o carro que será conduzido por Alexander Albon e Nicholas Latifi na nova temporada que arranca em março com o Grande Prémio do Bahrain, o diretor da equipa explicou a decisão. “A decisão foi no sentido de seguir em frente, para o futuro. Temos uma nova era, um novo carro. Remodelámos o nosso museu e temos uma área especial para celebrar o Ayrton. Acho que tivemos de olhar para o futuro e não mostrar o ‘S’ aos pilotos sempre que entravam no carro, estavam sempre a ser recordados do que aconteceu. Agora é tempo de a equipa seguir em frente e continuar a honrar Senna com o espaço que lhe é dedicado no museu”, atirou o alemão Jost Capito.

No evento, Capito ainda reconheceu que a Williams não falou previamente com a família de Ayrton Senna antes de decidir retirar o tributo. “Não consultámos a família mas continuamos a trabalhar com a Fundação Ayrton Senna e vamos aumentar os nossos esforços, perceber onde é que podemos apoiar ainda mais a fundação. Acho que muitas pessoas vão beneficiar com isto. Se pudermos ajudar pessoas, especialmente através da fundação, acho que será um programa muito bom. Mas ainda temos de definir tudo isso”, acrescentou o diretor.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A decisão da Williams, contudo, não pode ser dissociada do facto de a equipa ter mudado de donos no verão de 2020. Há quase dois anos, a família Williams — que fundou a equipa e a liderava há quatro décadas — decidiu afastar-se por completo da Fórmula 1 e vendeu tudo à Dorilton Capital, um fundo de investimento norte-americano. A ausência do tributo a Senna, principalmente depois da morte do histórico Frank Williams em novembro do ano passado, não deixa de parecer um corte cada vez mais profundo com o passado de uma das equipas com maior palmarés e trajeto na modalidade.