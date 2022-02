Os trabalhadores da empresa Caetano Auto no Montijo, Barreiro e Setúbal, vão fazer greves parciais por aumentos salariais nos dias 25 e 28 de fevereiro, foi esta quarta-feira anunciado.

Segundo o SITE SUL, Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente do Sul, o pré-aviso de greve dos trabalhadores daquela empresa de comercialização de automóveis prevê dois períodos de paralisação em Setúbal, das 10h30/12h30 e 13h30/15h30.

Nas instalações da Caetano Auto no Barreiro e no Montijo, também no distrito de Setúbal, haverá igualmente duas paralisações parciais, nos períodos 10h30/13h00 e 13h00/14h00, de acordo com a informação divulgada pelo sindicato.