O tráfego nas autoestradas exploradas pela Brisa Concessão Rodoviária aumentou 15,7% no ano passado face a 2020. No entanto, a empresa refere que ainda estava 13,2% abaixo do volume registado em 2019, antes da pandemia de Covid-19.

O tráfego médio diário atingiu 18.550 veículos. Em 2019 era de 21.373.

O crescimento alcançado em 2021 deveu-se à performance registada entre março e dezembro e que permitiu compensar a forte queda sentida no primeiro trimestre do ano passado, marcado pelo segundo confinamento.

A Brisa registou um lucro de 183,2 milhões de euros em 2021, o que representa uma subida de 47,7% face a 2020, o ano mais atingido pela pandemia. Já a margem operacional (EBITDA) cresceu 21,1% para 446 milhões de euros. As receitas de portagens subiram 15,5% para 549 milhões de euros, estando ainda 11,5% aquém das registadas em 2019.

A empresa que é presidida Pires de Lima anunciou ainda que o investimento foi de 46,1 milhões de euros.