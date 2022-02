O presidente e o vice-presidente da Câmara de Montalegre remeteram declarações para mais tarde no início do julgamento hoje, em Vila Real, em que estão acusados por um crime de prevaricação.

O presidente da Câmara de Montalegre, Orlando Alves, o vice-presidente, David Teixeira, e o comerciante e antigo deputado na Assembleia Municipal, Paulo Barroso, estão acusados pelo Ministério Público (MP) da prática, em coautoria, de um crime de prevaricação, estando em causa a aquisição de um painel publicitário LED em 2015.

O terceiro arguido do processo, Paulo Barroso, disse ao coletivo de juízes que está a ser acusado “de algo que não corresponde à verdade“, considerando estar a ser alvo “de uma calúnia”. O comerciante explicou que, em meados de 2015, decidiu adquirir um painel LED, tendo obtido uma licença de exploração de publicidade para o efeito, no entanto, mais tarde a sua situação económica complicou-se e acabou por vender o equipamento à câmara de Montalegre. Reforçou que, inicialmente, comprou o LED para explorar e não para vender e só, depois, surgiu o negócio com a autarquia.

De acordo com a acusação do MP, os arguidos presidente e vice-presidente decidiram fazer a aquisição, para o município, “de um painel publicitário LED” através “do arguido empresário para lhe proporcionar um ganho patrimonial“, mesmo sabendo “que o mesmo não se dedicava à venda daquele material”.

O MP defende que o arguido comerciante adquiriu o “painel a uma empresa da especialidade pelo valor de 28.500 euros (já com IVA)” que, depois, forneceu “ao município de Montalegre pelo valor de 35.055 euros (também já com IVA)“.

Paulo Barroso, na altura deputado na Assembleia Municipal e elemento da assembleia de freguesia de uma junta local, “não podia”, segundo o MP, “celebrar com a autarquia qualquer contrato, bem como não podia usar, para fins de interesse próprio ou de terceiros, informações a que tivesse acesso no exercício das suas funções”.

Esta quinta-feira, perante o coletivo, o arguido disse que, não necessitando a Assembleia Municipal de se pronunciar sobre o negócio e depois de falar com o seu contabilista, considerou que não havia problema em fazer esse mesmo negócio.

À saída da sessão da manhã, o advogado de defesa do vice-presidente da Câmara de Montalegre, Ricardo Sá Fernandes, disse que este de trata de um caso “paradigmático”.

“Os crimes de prevaricação são aqueles em que os autarcas atuam em prejuízo da autarquia. Eu acho que neste caso o que paradigmaticamente aconteceu foi que eles atuaram em beneficio da autarquia, porque a compra deste LED foi uma excelente operação para a autarquia”, afirmou à agência Lusa.

Ricardo Sá Fernandes vincou que o município “comprou o painel, bem como o lugar onde ele ia ficar”, em frente ao pavilhão municipal, e que já estava licenciado para o arguido Paulo Barroso.

O julgamento prossegue durante a tarde no Tribunal de Vila Real.