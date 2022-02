A Polícia Judiciária deteve em Leiria, na manhã de quarta-feira, um jovem que estava em fuga há 10 dias após tentativa de homicídio durante um confronto envolvendo duas famílias no Porto, revela esta quinta-feira um comunicado policial.

A investigação apurou que, no contexto dos confrontos entre os dois grupos familiares, ocorridos no dia 6, o arguido, de 19 anos de idade, dirigiu-se ao bloco habitacional onde estava a vítima, um homem de 29 anos, “efetuando diversos disparos com uma arma de fogo”.

Logo após, “colocou-se em fuga, vindo a ser detido na manhã do dia de ontem [quarta-feira], na zona de Leiria”, indica o comunicado.

A vítima ficou ferida com gravidade e, segundo a polícia, permanece ainda hospitalizada, com prognóstico reservado.