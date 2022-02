A Direção-Geral da Saúde (DGS) recomendou esta quinta-feira a administração de uma dose de reforço da vacina contra a Covid-19 em pessoas que tinham sido vacinadas com a dose adicional por terem imunossupressão grave.

“A DGS recomenda a vacinação com doses de reforço em pessoas com imunossupressão grave que receberam uma dose adicional para completar o esquema vacinal primário, com o objetivo de aumentar a proteção desta população contra a Covid-19″, adiantou a entidade liderada por Graça Freitas em comunicado.

Segundo a mesma fonte, a vacinação com dose adicional tinha sido anteriormente recomendada às pessoas com imunossupressão, de forma a “possibilitar um nível de proteção adequado e idêntico ao esquema vacinal inicial na população em geral”.

“Para a proteção atempada, a norma salvaguarda, ainda, que a vacinação na grávida é prioritária, pelo risco acrescido de complicações relacionadas com a Covid-19 neste grupo”, acrescenta ainda o comunicado esta quinta-feira divulgado.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A Covid-19 provocou pelo menos 5.848.104 mortos em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 20.708 pessoas e foram contabilizados 3.148.387 casos de infeção, segundo a última atualização da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China.

A variante Ómicron, que se dissemina e sofre mutações rapidamente, tornou-se dominante no mundo desde que foi detetada pela primeira vez, em novembro, na África do Sul.

Notícia atualizada às 20h25