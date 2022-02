Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“Após uma época sem precedentes de decisões inconsistentes e extremamente questionáveis dos comissários da Fórmula 1, culminando com a farsa do Grande Prémio de Abu Dhabi de 2021, solicitamos aos organizadores da Fórmula 1 que substituam o atual diretor da prova por Eduardo Freitas, do WEC, bem respeitado e experiente. Freitas tem mais de 20 anos de experiência como diretor de corridas de alto nível e é considerado em todo o mundo como uma voz de consistência e autoridade. É vital que a confiança dos espectadores e dos fãs seja restaurada no policiamento das corridas de Fórmula 1, que foi corroída ao longo da temporada de 2021.”

Era este texto que, no passado mês de dezembro, surgia no arranque de uma petição online com mais de 2000 assinaturas que exigia a substituição de Michael Masi, então diretor de corridas da Fórmula 1, pelo português Eduardo Freitas. Esta quinta-feira, o cenário tornou-se realidade: Masi foi afastado pela FIA, muito por tudo o que aconteceu no último Grande Prémio do ano passado, e será substituído por uma liderança bicéfala composta por Freitas e pelo alemão Niels Wittich.

O português tem uma experiência de cerca de 20 anos enquanto diretor das 24h de Le Mans, para de também desempenhar funções enquanto diretor do WEC, o Mundial de Endurance. Eduardo Freitas vai estrear-se no novo cargo já nos testes de Barcelona, entre 23 e 25 de fevereiro, sendo que o Mundial 2022 de Fórmula 1 arranca a 20 de março, com o Grande Prémio do Bahrain. Há uns anos, em entrevista ao AutoSport, explicou como é que começou a trabalhar no desporto motorizado.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Foi de uma forma engraçada, digamos assim. Eu costumava fazer arranjos a motores a dois tempos para motorizadas e, um dia, um amigo pediu-me para fazer o mesmo a um motor a dois tempos mas de um kart. Isto foi em 1977. Dois anos depois, foi ao Mundial de Karting no Estoril para comprar um chassis ao Martin Hines da Zip Kart, que era um piloto fantástico e que até vi correr, comigo sentado na bancada. Decidi que não queria mais ver corridas desta maneira, a parte mecânica já não me dava a adrenalina que eu queria. Na segunda-feira seguinte, dia 24 de setembro de 1979, comecei como aprendiz, a desmontar a pista de karting do Estoril”, contou Eduardo Freitas.

A partir daí, foi subindo os degraus: passou por comissário de pista, chefe do posto de comissários, chefe das zonas de comissários e ajudou nas verificações técnicas. “Fiz muitas coisas diferentes. Quando surgiu a oportunidade de ser diretor de corrida numa prova de karting, passei para essa posição. Então, em 2002, quando era chefe do colégio de comissários no Estoril, surgiu a oportunidade de ir para o FIA GT. Foi um telefonema, em fevereiro, que me deixou surpreso e em que o Jürgen Barth me perguntou se estava disponível para fazer a época conjunta do FIA GT e do ETCC [European Touring Car Championship]. Pensei que o comboio podia ir mais longe e agarrei a oportunidade. Assim, alinhei por um ano, 2002, e agora estou aqui. Passei do FIA GT e ETCC para o WTCC [World Touring Car Championship] quando este começou, em 2004, e fiquei lá até 2009. Foram 110 corridas, foi muito divertido”, acrescentou o português.

“Em 2010, a FIA decidiu mudar-me para o Campeonato do Mundo de GT, que só durou em 2011, então fui convidado para vir para o Campeonato do Mundo de Endurance [WEC], onde estou agora. E como sou diretor de corridas de resistência aqui, faço o mesmo trabalho na European Le Mans Series e na Asian Le Mans Series”, completou Eduardo Freitas, que agora aceitou o desafio de saltar para a Fórmula 1.