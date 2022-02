Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A ligação entre o novo coronavírus e os morcegos parece ainda não ter chegado ao fim. Desta vez, um estudo do Instituto Pasteur da Universidade de Paris revelou que foram encontrados três vírus parecidos com o SARS-CoV-2 em morcegos no norte de Laos e que estes podem ter a capacidade de infetar humanos, à semelhança do vírus da Covid-19, que levou a uma pandemia global.

De acordo com a publicação na revista Nature, foram analisadas amostras de 645 morcegos e encontrados três vírus idênticos ao SARS-CoV-2. Tratam-se dos BANAL-52, BANAL-103 e BANAL-236.

Marc Eloit, responsável pela pesquisa, explica que estes são “os antepassados mais próximos do SARS-CoV-2 conhecidos até à data”. Mais do que isso, o especialista admite que estes vírus podem ter “contribuído” para a origem do vírus que causa a Covid-19 e que podem até levar a um “risco de transmissão direta aos humanos”.

Apesar das descobertas, Eloit enaltece a importância de se continuarem a fazer estudos na China para perceber a origem do vírus, tendo em conta que esse é o local mais provável para o início da transmissão. “Este estudo sublinha que os coronavírus dos morcegos que têm o potencial de infetar humanos existem e poderiam surgir a qualquer momento. É um risco claro para o futuro”, alertou.