Com o país em situação de seca, já arderam neste ano de 2022 mais de 5.500 hectares em incêndios rurais. É a área ardida mais vasta em 22 anos, noticia esta quinta-feira o Jornal de Notícias. Os 1.400 incêndios rurais que foram registados nos primeiros 44 dias deste ano levaram a uma contabilização de área ardida que é superior à soma dos cinco anos anteriores, no período comparável.

Os dados citados pelo Jornal de Notícias foram-lhe transmitidos pelo Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), que também indica que o distrito mais fustigado por estes incêndios de inverno foi Viana de Castelo. Nesse distrito houve 1.386 hectares ardidos até domingo, ao passo que no distrito de Braga houve 1.185 hectares e em Vila Real 1.145 hectares. Foi também nestes distritos do norte que houve mais ocorrências (198, 247 e 221, respetivamente).

É preciso recuar até janeiro de 2001 para encontrar um primeiro mês do ano com tantos incêndios e tanta área ardida – algo que é inseparável do facto de ter sido sexto o mês de janeiro mais seco desde 1931. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) interditou, entre 30 de janeiro o final do dia 1 de fevereiro, a realização de ações de fogo controlado e queima de amontoados em áreas rurais.