A TVI e José Eduardo Moniz assinaram nesta quinta-feira o contrato que confirma o gestor como novo diretor-geral da estação. A informação está em comunicado enviado pela Media Capital às redações, esta quinta-feira.

“Reconhecido no meio televisivo e na indústria dos conteúdos pelo carácter arrojado e ideias inovadoras, José Eduardo Moniz impulsionou vários projetos responsáveis pelo crescimento da TVI e alcance de novos públicos”, afirma a Media Capital.

Nos últimos anos, pela sua experiência e vasto conhecimento do universo dos media, José Eduardo Moniz esteve ligado ao Grupo Media Capital, como consultor para as áreas de ficção e entretenimento da estação”, pode ler-se no comunicado.