O FC Porto, em casa com a Lazio, e o Sporting de Braga, fora com o Sheriff Tiraspol, procuram ganhar vantagem esta quinta-feira na corrida aos oitavos de final da Liga Europa de futebol, em jogos da primeira mão do ‘play-off’.

O novo formato da Liga Europa apurou diretamente os oito vencedores dos grupos para os oitavos de final, sendo que do ‘play-off’, que opõem os terceiros colocados da fase de grupos da Liga dos Campeões aos segundos na Liga Europa, vão sair mais oito equipas para a fase seguinte.

É nessa condição que FC Porto, terceiro no seu grupo na ‘Champions’, atrás de Liverpool e Atlético de Madrid, e Sporting de Braga, segundo na fase de grupos da Liga Europa, atrás de Estrela Vermelha, entram nesta fase.

Os ‘dragões’, vencedores do troféu em 2003 e 2011, começam por receber esta quinta-feira a Lazio, histórico emblema do futebol italiano com ligações ao técnico portista, Sérgio Conceição, que foi também seu jogador entre 1996 e 1998 e, depois, em parte da época de 2003/04.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

No Dragão, em jogo com início às 20h00, o FC Porto não poderá contar com os castigados Wendell e Marchesín, expulsos no último jogo da Liga dos Campeões, enquanto na Lazio, Maurizio Sarri não terá o médio Lazzari, por lesão, e o avançado e capitão Cirro Immobile, engripado.

Um pouco antes, na Moldávia, às 17h45 de Lisboa (19h45 locais), o Sporting de Braga, finalista vencido em 2011, defronta o Sheriff, equipa que na Liga dos Campeões criou problemas ao Real Madrid, vencendo os espanhóis no Santiago Bernabéu (2-1).

Os moldavos, que ficaram em terceiro no grupo, à frente de Shakhtar Donetsk e atrás de Real Madrid e Inter Milão, podem, apesar da pouca expressão europeia, ser um teste duro para o Sporting de Braga, que tem apresentado grande oscilação de resultados.

Os jogos da segunda mão do ‘play-off’ estão agendados para 24 de fevereiro, então com o FC Porto a visitar a Lazio e o Sporting de Braga a receber os moldavos.