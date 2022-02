Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A EDP registou lucros de 657 milhões de euros no ano passado, uma queda de 18% face ao ano de 2020. Esta evolução é explicada pela empresa com efeitos não recorrentes, incluindo imparidades relacionadas com as centrais de gás natural na Península Ibérica. Sem esse efeito, o lucro consolidado recorrente da EDP subiu 6% para 826 milhões de euros.

Para os lucros da elétrica contribuíram positivamente a integração da Viesgo em Espanha e o crescimento das operações de redes no Brasil. A penalizar o lucro da EDP esteve a subida dos preços da energia nos mercados grossistas e queda dos recursos hídricos em Portugal. A empresa teve ainda que provisionar 48 milhões de euros para pagar multa de Autoridade da Concorrência por abuso de posição dominante no mercado de serviços de sistema. Mas a maior penalização veio das imparidades relacionadas com centrais de ciclo combinado no valor de 164 milhões de euros.

O presidente executivo da EDP, Miguel Stilwell de Andrade, destacou a instabilidade dos preços grossistas no mercado ibérico (Mibel), mas deixou a garantia: a A EDP não beneficiou destas subidas porque esteve sempre do lado do cliente. Absorveu o impacto dos preços altos”. Para as empresas e para os 4,2 milhões de clientes domésticos que não sentiram o aumento dos preços no ano passado. Durante a apresentação dos resultados, o gestor afirmou que o nosso propósito é proteger os clientes e isso não vai mudar em 2022. Continuamos com a política de estabilidade”.

Stilwell de Andrade começou por destacar o cumprimento dos objetivos do plano estratégico ao nível de metas de potência renovável, venda de ativos e com a dívida mais baixa dos últimos 14 anos. A capacidade instalada das renováveis representa 81% da capacidade total da total e, segundo a empresa, é o principal fator responsável pelo crescimento dos resultados. O investimento consolidado cresceu 20% para 3,5 mil milhões de euros em 2021. O investimento em expansão da EDP aumentou 22% para €2,9 mil milhões de euros, representando 84% do investimento total consolidado.