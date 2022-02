O Presidente francês, Emmanuel Macron, defendeu esta quinta-feira “novas soluções” de cooperação em matéria de segurança e defesa com África, apontando como um bom exemplo o apoio prestado pelo Ruanda a Moçambique no combate a insurgentes em Cabo Delgado.

Intervindo na cerimónia inaugural da cimeira UE-África que teve esta quinta-feira início em Bruxelas, na condição de presidente em exercício do Conselho da UE no semestre em curso, Emmanuel Macron abordou as várias mesas redondas temáticas de líderes europeus e africanos que se desenrolarão ao longo dos dois dias de trabalhos, entre as quais aquela consagrada à “paz, segurança e governação”, na qual participará o primeiro-ministro português, António Costa.

“Devemos completar o que estamos a fazer no Sahel e no Golfo da Guiné, como anunciámos esta manhã [no Eliseu], mas devemos também ajudar a construir novas soluções. O Ruanda, em cooperação com Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), ajudou por exemplo a fornecer uma reposta inédita para a situação em Moçambique”, disse.

O chefe de Estado francês acrescentou que é necessário também assegurar e acordar “o financiamento de tais operações” e promovê-las, apontando que é preciso “convencer as outras nações no seio das Nações Unidas a acompanhar este movimento”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Os líderes da União Europeia (UE) e da União Africana (UA) reúnem-se entre esta quinta e sexta-feira em Bruxelas, na VI cimeira UE/África, sucessivamente adiada devido à pandemia, com a participação de perto de 80 delegações ao mais alto nível dos Estados-membros das duas organizações, incluindo Portugal e os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), com Moçambique a ser representado pelo Presidente, Filipe Nyusi, que na semana passada, numa visita a Bruxelas, apelou precisamente à UE para a necessidade de financiar as forças militares do Ruanda e SADC que estão no terreno a apoiar as forças armadas moçambicanas no combate à insurgência.

Também face à forte adesão, esta VI Cimeira tem um formato inédito, tendo fontes diplomáticas explicado que foi decidido organizar não a habitual “longa sessão plenária com tantas delegações, que dificilmente produziria resultados”, mas sim várias mesas-redondas temáticas, moderadas pelos próprios líderes (um ou dois chefes de Estado e de Governo de cada parte, UE e UA).

As sete mesas redondas serão consagradas aos temas “Financiamento para o crescimento sustentável e inclusivo”, “Alterações climáticas e transição energética, digital e transportes”, “Paz, segurança e governação”, “Apoio ao setor privado e integração económica”, “Educação, cultura, formação profissional, migração e mobilidade”, “Agricultura e desenvolvimento sustentável» e «Sistemas de saúde e produção de vacinas”.

O primeiro-ministro português, António Costa, participará em duas das mesas redondas, começando por intervir, esta quinta-feira, na mesa consagrada ao tema “Paz, segurança e governança”, e copresidindo na sexta-feira àquela dedicada à educação e migrações.

Em declarações à Lusa na terça-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, que acompanha o chefe de Governo na cimeira, explicou que a escolha destes dois enfoques tem a ver com os temas em que Portugal mais pode contribuir dada a sua experiência.

Relativamente às questões da paz e segurança, Santos Silva lembrou o “grande protagonismo de Portugal” no acordo alcançado com Moçambique, no ano passado, sobre o apoio europeu em matéria de formação e treino militar no combate ao terrorismo, isto numa altura em que a Europa se inquieta cada vez mais com a presença de mercenários (designadamente russos) em países africanos e debate o futuro das missões no Sahel.