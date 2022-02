O maestro brasileiro Eduardo Strausser será o primeiro convidado internacional a dirigir a Orquestra Sinfónica da Venezuela em 2022, com um concerto que decorre no fim de semana em Caracas, foi divulgado esta quarta-feira.

“Dentro do programa que celebra o nosso 47.º aniversário, a Orquestra Sinfónica Simón Bolívar e a Orquestra Sinfónica Juan José Landaeta unem os seus talentos sob a batuta do maestro brasileiro Eduardo Strausser, que se torna o primeiro maestro internacional convidado em 2022″, referiu o Sistema Nacional de Coros e Orquestras Juvenis e Infantis.

Esta organização musical explicou que será a segunda visita de Strausser ao país da América do Sul, após ter dirigido a Orquestra Sinfónica Simón Bolívar em 2019, num concerto em que a flautista russa Sofía Viland foi solista.

Na nota divulgada na quarta-feira, o Sistema Nacional de Coros e Orquestras Juvenis e Infantis acrescentou que Strausser ficou agradavelmente surpreendido com o programa de educação musical de ação social venezuelano, bem como com o talento dos jovens músicos.

O concerto terá lugar na Sala Simón Bolívar, no Centro Nacional de Ação Social pela Música, e contará com um repertório que inclui obras dos compositores Antonin Dvorak e Johannes Brahms.

O maestro convidado especializou-se em ópera e música contemporânea no Brasil, dirigindo várias óperas, incluindo Elektra e Fosca de Carlos Gomes.

Também dirigiu La Bohème para o Teatro Municipal do Rio de Janeiro e o Teatro Verdi di Padova, salienta ainda o Sistema no comunicado.

Em novembro, o Sistema Nacional de Coros e Orquestras Juvenis e Infantis recebeu a certificação oficial livro dos recordes do Guinness como a “maior orquestra do mundo”, composta por mais de 12.000 músicos, que interpretaram a Marcha Eslava, do compositor russo Piotr Ilich Tchaikovsky.