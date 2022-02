Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Uma semana depois de terem começado a organizar-se para precipitar um Congresso eletivo extraordinário e três dias depois de tornarem público o manifesto para a recolha de assinaturas, os críticos da direção do PAN vão agora recorrer ao Tribunal Constitucional depois de o partido se ter negado a divulgar o número de filiados com quotas pagas.

A informação é confirmada ao Observador por um dos militantes que está envolvido na recolha das assinaturas. A informação do número de militantes ativos é essencial para saber quantas assinaturas são efetivamente necessárias para a realização do Congresso, já que os estatutos do partido em vigor preveem que a pedido de 20% dos filiados com quotas pagas o Congresso se realize.

Numa nota enviada às redações, os filiados que lançaram o manifesto “Por Um Congresso aberto a todas e todos!” relatam que solicitaram na segunda-feira os dados ao partido e que “a resposta não tardou a chegar”.

“Em relação ao solicitado, não nos é permitido fazer a divulgação desses dados»”, citam os críticos da direção do partido. “Perante a insistência do movimento de filiados, no dia seguinte, chegou a informação de que «o assunto foi levado à CPP [Comissão Política Permanente, órgão executivo do partido], para que a informação possa ser fornecida”, acrescentam, clarificando que até esta quinta-feira não “obtiveram resposta à solicitação, que decorre do exercício de um direito dos filiados previsto nos estatutos”.

“Consideramos que o bloqueio da informação é uma forma de impedir a recolha das subscrições, logo, uma forma de impedir a convocação do congresso eletivo, tão necessário para aprofundar a democracia interna”, diz Carolina Almeida, a primeira peticionária do movimento, acrescentando que “está a ser sonegado o acesso à informação sobre o número de filiados, o que devia ser encarado pela própria direção como um direito irrefutável de cada um dos filiados”.