Quinta-feira com menos novos casos de Covid-19 desde o Natal

Dezoito das 42 mortes com Covid-19 registadas nas últimas 24 horas ocorreram na zona norte do país, uma região onde até ao momento morreram 6.331 pessoas por causa associada à infeção com o vírus Sars-CoV-2.

Houve, também, 10 óbitos na zona de Lisboa e Vale do Tejo, que até esta quinta-feira já contou 8.620 mortes com Covid-19. A estes, juntam-se seis mortes no centro, três no Alentejo, duas no Algarve, duas na Madeira e uma nos Açores.

No que diz respeito à contagem de casos, a região com mais testes positivos foi Lisboa e Vale do Tejo, com 5.725 novos casos.

Nota editorial — Os números do boletim diário da DGS devem ser lidos tendo em conta duas limitações, que o Observador explica aqui: os valores de internamentos Covid incluem um número substancial de doentes hospitalizados por outras doenças; e há hospitais a seguirem critérios diferentes de contabilização de mortos Covid.