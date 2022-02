Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

122 jogos, 10 empates, 12 derrotas, 100 vitórias. Esta quinta-feira, ao bater a Lazio, Sérgio Conceição tornou-se o primeiro treinador da história do FC Porto a conquistar a centena de vitórias no Estádio do Dragão. O feito foi assinalado pelo próprio clube, que colocou uma imagem alusiva ao feito nos ecrãs gigantes do estádio e logo depois do apito final, enquanto a equipa ainda reunia na habitual roda entre jogadores, treinadores e restante staff.

Com o resultado positivo obtido contra os italianos, os dragões já levam 13 jogos consecutivos sem perder, com 12 vitórias e um único empate, frente ao Sporting. Este foi também o 11.º encontro seguido em que a equipa de Sérgio Conceição marcou dois ou mais golos, para além de ter sido já a sexta reviravolta da temporada. Com a vitória perante a Lazio de Maurizio Sarri, o FC Porto leva quatro triunfos seguidos em casa contra equipas italianas — depois de Roma, Juventus e AC Milan –, sendo que ganhou mesmo todos os confrontos perante conjuntos transalpinos disputados no Dragão.

Na flash interview, Sérgio Conceição comentou o registo inédito obtido no Dragão com o seu estilo muito próprio: “No fim da época, se conseguirmos títulos, fico contente com as 100 vitórias. Se não conseguirmos, é só um número”, atirou. Sobre o jogo, o treinador reconheceu que teve de fazer algumas correções ao intervalo. “A atitude foi boa, a interpretação daquilo que era o nosso espaço quando não tínhamos bola é que não estava a ser aquilo que foi planeado. Tivemos alguma dificuldade nesse primeiro momento de pressão. Culpa minha, de certeza, porque alguns jogadores não interpretaram o que eu queria. Houve correções ao intervalo, apesar de na primeira parte também termos tido uma ou outra oportunidade, até com mais perigo do que a Lazio. Na segunda parte, taticamente, só houve um sentido, apesar da qualidade da Lazio. Os jogos da Europa são todos difíceis mas somos determinados e competitivos para lutar pela vitória, é o que fazemos”, explicou o técnico, justificando depois a dupla alteração ao intervalo, com as entradas de Vitinha e Galeno.

“Sem bola, estávamos a dar muito espaço para a Lazio sair, uma coisa em que normalmente somos fortíssimos. Houve alguma falta de agressividade nesse primeiro momento, uma má interpretação do espaço. Mas também tem a ver com as características dos próprios jogadores que estavam em campo. O Fábio e o Grujic não saíram porque estavam a jogar mal, saíram porque já tinham cartão amarelo e achei que precisávamos do Otávio no meio”, explicou, ressalvando que a vitória não quer dizer “absolutamente nada” para a eliminatória e que o FC Porto ainda terá de enfrentar “muitas dificuldades” em Roma, na segunda mão.

Por fim, Sérgio Conceição comentou a exibição e os dois golos de Toni Martínez, que não marcava desde outubro e não era titular desde novembro. “Normalmente, quando um jogador não está a ser tão utilizado, tem de andar diariamente no limite em termos de capacidade de trabalho e sofrimento. Tem de perceber que este é um momento em que não está a ser tão protagonista como os outros. Mas o momento acaba por chegar, quando os jogadores são sérios e têm essa forma de estar, esse estado de espírito. Todos vão ser importantes, vêm aí semanas de muitos jogos. E o pós-Liga Europa é sempre muito difícil, porque jogamos à quinta e ao domingo, em termos de recuperação cria mais dificuldade”, terminou o técnico dos dragões.