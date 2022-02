Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A tempestade Ylenia fez com que as ondas do rio Elba partissem as janelas de um ferry de ligação em Hamburgo, inundando a embarcação e causando o pânico entre os passageiros.

No vídeo, publicado na rede social Twitter, é possível ver as janelas frontais do ferry a cederem perante o impacto das ondas, e a água a inundar todo o compartimento onde os passageiros se sentavam.

Segundo o jornal Metro, embora os passageiros tenham sentido o impacto das ondas, não houve feridos graves de entre as pessoas que viajavam no ferry, esta quinta-feira de manhã.

O incidente ocorreu no seguimento da chegada da Tempestade Ylenia, que atingiu o norte da Alemanha nas primeiras horas de quinta-feira. As rajadas de vento, segundo o Instituto de Meteorologia da Alemanha, citado pela Deutsche Welle, atingiram os 152 quilómetros por hora.

As viagens de longo curso foram canceladas em muitos estados alemães, assim como todas as viagens de comboio no estado da Baixa Saxónia, por danos causados pela tempestade na rede ferroviária.

A Deutsche Bahn, a operadora nacional ferroviária, explicou, através do Twitter, que a queda de árvores nas linhas de comboio entre Bremen e Hamburgo e entre Dortmund e Munster tinham levado à suspensão das viagens.

A Lufthansa cancelou 20 voos e alertou para a ocorrência de atrasos por causa do mau tempo. As autoridades alemãs recomendaram a população a não abandonar as residências e nos estados de Norte Reno-Vestefália e Baixa Saxónia as escolas foram encerradas esta quinta-feira.

Em Hamburgo, o nível da água do mar subiu 1,5 e 2 metros, tendo danificado vários edifícios da cidade. Já em Berlim, em consequência da elevada afluência de chamadas para os números de emergência, os bombeiros da cidade declararam o estado de emergência na capital alemã.

Pelo menos duas pessoas terão morrido por causa da Tempestade Ylenia. Na Baixa Saxónia, um homem de 37 anos morreu depois de uma árvore ter atingido o carro que dirigia, tendo outro homem, de 55 anos, morrido do mesmo modo sul da cadeia montanhosa de Harz.