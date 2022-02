Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Contas que não abrem, respostas que não aparecem: multiplicam-se, na tarde desta quinta-feira, falhas nas páginas de Twitter de utilizadores um pouco por tudo o mundo. Embora ainda não tenha emitido qualquer aviso oficial, o site aparenta estar em baixo.

Embora haja problemas no carregamento da página e das respostas de outros utilizadores, uma pesquisa rápida revela centenas de relatos de utilizadores que detetaram que o site está em baixo, alguns deles utilizando a hashtag #TwitterDown.

No site Down Detector, que monitoriza falhas de páginas na internet, a tendência é clara: a partir das 15h30 desta quinta-feira verifica-se um grande pico de registos de falhas no Twitter, chegando às 5500 ocorrências declaradas em menos de uma hora.

Das falhas registadas pelos utilizadores, 84% terão tido a ver com o próprio site, 9% com a ligação ao servidor e as restantes 7% com o uso da aplicação do Twitter.