Drayke, um rapaz de 12 anos, suicidou-se por causa do bullying que sofria na escola, em Utah (Estados Unidos). Foi Samie Hardman, a mãe, que tornou o caso público ao partilhar na sua conta de Instagram — atualmente está como conta privada — fotografias da família no hospital a despedir-se da criança. Na legenda da publicação, Hardman questiona-se como é que uma criança de 12 anos “amada por todos pensa que a vida é tão difícil que necessita de sair dela”.

Recorda ainda a paixão de Drayke por jazz e por basquetebol, já que o menino “de olhos azuis que conquistaram o mundo” sonhava em ser o jogador “mais baixo” da NBA e jogar ao lado de Donovan Mitchell. “Não tenho a certeza de como navegar nesta vida sem ti. Achava que ia passar o resto dos meus dias contigo, mas, em troca, tu passaste o resto dos teus comigo. O meu coração está destroçado”, escreveu ainda.

@spidadmitchell @rudygobert27 @JordanClarksons our sweet 12 year old baby boy passed away this morning after an attempt to take his own life last night. He’s the biggest @utahjazz fan. Thank you for making a bright spot in his heart. #doitfordrayke pic.twitter.com/pLxG1Nnx94

— Andy Hardman (@AndyHardman12) February 11, 2022