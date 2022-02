Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Concebido originalmente para ser fabricado no Brasil, para servir os mercados da América do Sul, então como Nivus, este pequeno SUV coupé mudou de nome e de objectivos, deixando para trás o samba e passando a apontar armas ao mercado europeu. Adoptando a denominação Taigo e produzido na fábrica da Volkswagen em Navarra, Espanha, o novo SUV coupé, ou CUV, pressupõe ser uma alternativa mais jovem e com aspecto mais dinâmico do T-Cross.

Em termos de SUV pequenos, com cerca de 4,2 metros de comprimento, a VW está particularmente bem apetrechada, pois juntou o Taigo aos já conhecidos T-Cross e T-Roc. Mas o cenário vai ficar mais desanuviado em breve, quando a próxima geração do T-Roc, que é construído sobre a plataforma do Golfe, crescer em tamanho e se transformar numa espécie de Tiguan coupé.

Taigo mais “rico” em Portugal do que na Europa

O Taigo foi concebido sobre a plataforma MQB A0, a mesma que serve o Polo e o T-Cross, daí que possa ser fabricado na mesma linha. A VW afirma que apesar da base ser a mesma, o Taigo tem diferenças face ao Nivus, para o adaptar à utilização mais exigente dos condutores europeus.

Com a mesma plataforma e dimensões do T-Cross, o novo Taigo exibe um aspecto mais dinâmico e menos volumoso 19 fotos

Lá fora, o Taigo é igualmente a versão coupé do T-Cross, mas posicionado na gama como uma proposta ligeiramente mais barata, apesar de ser inclusivamente ligeiramente mais comprido. A estratégia seguida para o nosso país pela SIVA, o importador da marca alemã, é distinta. Em vez de propor versões mais acessíveis, à custa de menos equipamento, a VW apostou em elevar o estatuto do CUV, refinando-o e colocando-o acima do SUV, com o Taigo a ser proposto por mais cerca de 600€ do que o T-Cross.

O novo SUV coupé é proposto entre nós em três níveis de equipamento, Life, Style e R-Line, sendo este último o mais refinado e caro. Segundo a marca, os clientes deste segmento querem modelos mais equipados, o que explica o facto do Life propor de série faróis LED, o Digital Cockpit (em versão Basic), os sistemas front assist e lane assist, ar condicionado Climatic e a app connect wireless, sendo este dispositivo essencial para que a marca possa vender aos seus clientes, em regime de pós-venda, novos serviços e dispositivos em actualizações de software over the air, como é o caso do sistema de navegação, app connect, controlo por voz e cruise control adaptativo.

O Taigo exibe construção sólida mas plásticos duros, excepção feita para a zona superior do tablier, que é macio e agradável ao toque 9 fotos

A versão Style oferece adicionalmente jantes maiores (17” em vez de 16”), faróis LED Matrix, faróis de nevoeiro, Digital Cockpit Pro, ar condicionado Climatronic 2 e travel assist. A versão R-Line é equivalente à Style, mas com uma orientação mais desportiva, daí os pára-choques na cor da carroçaria e os apontamentos alusivos à versão.

Personalizável por dentro e por fora

Visando uma clientela mais jovem, o Taigo abre a possibilidade de se jogar com inúmeras cores de carroçaria, desenhos de jantes, para no interior se poder optar por diferentes estofos e revestimentos, além da cor do tablier. O CUV apresenta um plástico macio na zona superior, sendo rígidos no resto do habitáculo, o que é menos frequente neste segmento e certamente agradará aos potenciais clientes.

Para motorizar o Taigo não há motores a gasóleo, tal como já acontece no Polo e T-Cross, com a VW a recorrer aos mesmos motores dos modelos que recorrem a esta plataforma MQB A0. A mecânica mais barata, proposta por 23.526€, é a 1.0 TSI sobrealimentado com apenas 95 cv e três cilindros, disponível apenas no nível de equipamento Life. O motor com maior procura promete ser o 1.0 TSI de 110 cv, que pode surgir acoplado a uma caixa manual de seis relações ou à automática DSG, sendo que esta implica um investimento adicional em torno de 1700€. Para o mesmo equipamento, o motor de 110 cv obriga a um custo extra próximo dos 1500€. Consulte aqui as características técnicas das diferentes versões.

Para alojar bagagens a mala disponibiliza 440 litros, que podem crescer até ais 1222 com o rebatimento do assento posterior. Um pouco menos do que o T-Cross 3 fotos

O Taigo topo de gama monta o 1.5 TSI com 150 cv, que assegurará uma maior dinâmica ao modelo, ainda que com isso arrasta o CUV para cerca de 33.510€. Não deixa de ser estranho o facto do SUV coupé não recorrer a qualquer motor electrificado, vindo de uma VW que é, dentro dos grupos tradicionais, quem mais investiu na mobilidade eléctrica. Veja aqui os preços da gama.

Não tivemos ainda oportunidade de conduzir o VW Taigo, mas sentámo-nos ao volante, atrás e analisámos o espaço na mala. Esta última disponibiliza 440 litros de capacidade, o que sobe para 1222 litros com o banco traseiro rebatido, um pouco menos do que o anunciado pelo T-Cross (455 e 1281 litros) devido ao pilar traseiro mais inclinado. No assento traseiro há espaço para três adultos elegantes, idealmente dois e uma criança, com a altura a não ser um problema, pelo menos até estatura de 1,80 m. À frente a posição de condução é boa, similar ao T-Cross, como seria de esperar e ligeiramente mais sobreelevada do que o Polo, agradando assim aos fãs dos SUV.