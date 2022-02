Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Antes de voltar ao sonho, o Benfica tem de manter a luta acesa na realidade. Na antecâmara do primeiro embate com o Ajax nos oitavos da Champions, o Boavista chama e a viagem não tem sido fácil. Nas últimas cinco deslocações, as panteras só foram vergadas pelas águias em duas ocasiões e só esta estatística faz com que possa não ser fácil manter ou encurtar as distâncias entre os três primeiros. Mas a história recente dita o contrário: o Boavista está em 12.º e não vence há 8 jogos, ainda que só tenha perdido um no tempo regulamentar. Pelo meio fica aquela meia-final da Taça da Liga em que os axadrezados apenas foram eliminados pelos encarnados nas grandes penalidades. Um jogo que promete, que não pode perder e a Rádio Observador traz-lhe as emoções ao minuto numa Emissão Especial que pode ouvir em direto aqui.

Depois das 20h, Mário Cagica ajuda-nos a lançar a partida, fica para analisar a prestação das equipas e fica encarregue de lhe entregar o Relatório de Jogo no final. De olhos postos na equipa de arbitragem temos o nosso “áudio-árbitro” Pedro Henriques, autor do Sem Falta. E na bancada virtual temos os comentários do mais ferrenho humorista que o futebol já viu: o benfiquista João Pinto.

A emissão especial tem a coordenação do Hugo Slva e, no Estádio do Bessa, os seus olhos vão ser os de Ricardo Loureiro e Pedro Fernandes.

Pode ouvir a Rádio Observador em 93.7 e 98.7 fm na Grande Lisboa, em 98.4 fm no Grande Porto e Braga e em 88.1 em Aveiro e também através da nossa app (iOS e Android). Ou pode escutar a nossa emissão online a partir de qualquer ponto do mundo, clicando aqui. Estamos também presentes nas redes sociais. Interaja connosco no Twitter e no Instagram.