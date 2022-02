Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Nas últimas 24 horas as autoridades de saúde detetaram em Portugal mais 15.482 casos de infeção pelo SARS-CoV-2 — quase menos 9 mil novos casos do que no mesmo dia (sexta-feira) da última semana. Há ainda mais 51 mortes atribuídas à Covid-19 a lamentar, informa o habitual boletim diário.

A redução de casos acentua uma queda, já verificada há alguns dias, nos valores da incidência e da transmissibilidade do vírus. A nível nacional há agora 3853,1 casos de infeção por cada 100 mil habitantes (na passada quarta-feira eram 4390,9) e o R(t) é de 0,74 (era 0,76 há dois dias).

Há 7 dias estavam infetadas em Portugal mais 83 mil pessoas

No mesmo dia da última semana — sexta-feira, 11 de fevereiro — o boletim da DGS reportava quase 25 mil novos casos de infeção por coronavírus: mais exatamente, 24.271 novos casos.

Passada uma semana, esta sexta-feira, o boletim da DGS reporta 15.482 novos casos detetados. São menos 8.789 do que a 11 de fevereiro.

Em sentido contrário, há uma semana o boletim da DGS reportava 41 mortes atribuídas à Covid-19 (não necessariamente por Covid-19), reportando agora 51 óbitos (mais dez).

Também há uma semana existiam 600 324 casos ativos, ou seja pessoas infetadas, no país. Esta sexta-feira, 18 de fevereiro, a DGS indica que há 516.890 casos ativos de infeção. Tal significa menos 83.434 pessoas infetadas em Portugal no período de uma semana.

Há um mês que não estavam menos de 2 mil infetados nos hospitais

As autoridades de saúde contabilizaram também menos 86 pessoas infetadas por SARS-CoV-2 internadas nas alas de enfermaria dedicadas à Covid-19, em apenas 24 horas. São agora 1.936 as camas para internamento Covid-19 ocupadas por doentes infetados (não necessariamente internados por causa da Covid-19).

Desde 19 de janeiro — ou seja, há um mês — que não estavam internadas nos hospitais portugueses menos de 2.000 pessoas infetadas por coronavírus.

Registou-se também uma diminuição do número de doentes infetados internados nas unidades de cuidados intensivos: às 00h00 de esta sexta-feira estavam internados em UCI 127 doentes positivos, menos cinco do que na contabilização feita 24 horas antes.

Lisboa e Vale do Tejo é a região com mais casos: mais de cinco mil nas últimas 24h

Lisboa e Vale do Tejo é a região do país com mais casos positivos de infeção por coronavírus detetados nas últimas 24 horas.

Ao todo, foram confirmados nesta região do país 5.272 casos positivos ao longo das 24 horas de esta quinta-feira.

Seguem-se a região Norte, com mais 4.073 casos, Centro, com mais 3.014 infeções, Algarve, com 1.021 novos casos, Alentejo com mais 926 infeções detetadas, a região autónoma dos Açores com mais 650 casos e a região autónoma da Madeira com 526 novas infeções.

Nota editorial — Os números do boletim diário da DGS devem ser lidos tendo em conta duas limitações, que o Observador explica aqui: os valores de internamentos Covid incluem um número substancial de doentes hospitalizados por outras doenças; e há hospitais a seguirem critérios diferentes de contabilização de mortos Covid.