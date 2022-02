O português Diogo Jota tem uma lesão nos ligamentos do tornozelo direito e vai desfalcar o Liverpool no encontro da 26.ª jornada da Liga inglesa de futebol, diante do Norwich, revelou esta sexta-feira o treinador dos ‘reds’, Jürgen Klopp.

O internacional luso, de 25 anos, foi titular na vitória do emblema de Merseyside, em Milão, frente ao Inter (2-0), no encontro da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, mas acabou por ser rendido ao intervalo pelo brasileiro Roberto Firmino, autor do primeiro golo.

“Não, ele [Diogo Jota] não estará disponível, mas a extensão [da lesão] ainda não está clara. Precisamos de mais avaliações. É algo com alguns ligamentos dentro e ao redor do tornozelo, mas não o ligamento [principal], são outros. Pode ser muito rápida [a recuperação] e o contrário, infelizmente, também. E assim, praticamente, tudo é possível. Então, temos que esperar”, explicou o técnico germânico, em conferência de imprensa.

Após a partida no Estádio Giuseppe Meazza, em San Siro, na quarta-feira, Jota foi fotografado junto ao autocarro de muletas e com uma proteção ortopédica na parte inferior da perna direita.

“Todos viram a fotografia com a bota e é um procedimento normal. Mesmo quando se sente alguma coisa, é colocada aquela bota para imobilizar o pé. Para este fim de semana, com certeza não está disponível”, concluiu.

Na presente época, Jota contabiliza 17 golos e duas assistências, em 32 encontros oficiais pelos ‘reds’.

O Liverpool, segundo colocado da Premier League, com 54 pontos, recebe o aflito Norwich (18.º, com 17), no sábado, no Estádio Anfield Road, a partir das 15h00.