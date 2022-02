Alertas vermelhos, avisos de “perigo de vida”, escolas, atrações turísticas, pontes e estradas encerradas, parques fechados, transportes públicos sem serviço e muitos voos cancelados. A tempestade Eunice está a afetar esta sexta-feira todo o Reino Unido, com as restrições impostas pelo mau tempo a afetar o dia a dia de milhões de pessoas — com o objetivo de evitar uma catástrofe ainda maior como a que aconteceu em 1987, naquela que é conhecida no país como a “Grande Tempestade”.

Há quase 35 anos, 18 pessoas perderam a vida em consequência do mau tempo. As características da tempestade que na noite de 15 para 16 de outubro assolou o Reino Unido são em tudo semelhantes às da Eunice, que esta sexta-feira chega ao país, alertam os meteorologistas que temem a ocorrência de um fenómeno raro de “sting jet”, caracterizado por fortes rajadas de vento — nas próximas horas espera-se que, em algumas zonas, possam atingir os 160 quilómetros por hora —, que terá sido o que fez da de 1987 uma tempestade tão mortífera.

De acordo com o português IPMA, que em outubro de 2018, aquando da passagem da tempestade Leslie, registou o fenómeno na zona da Figueira da Foz, o “sting jet” é “uma forte corrente descendente que, por vezes, se desenvolve no bordo oeste de depressões extratropicais, podendo alcançar a superfície”. “Nestes casos, as rajadas poderão ser superiores a 150 km/h numa área reduzida, tipicamente situada a sudoeste do núcleo da depressão”, acrescentou ainda o serviço meteorológico nacional.

Ao longo das próximas horas e até à próxima madrugada, no oeste de Inglaterra e no sul do País de Gales, bem como no leste de Inglaterra, incluindo Londres, estão em vigor alertas vermelhos. De acordo com o Met Office, o serviço de meteorologia do Reino Unido, os ventos fortes são o principal risco da tempestade, podendo a sua ação provocar o voo de detritos, a queda de cabos de alta tensão e de árvores — em 1987, cerca de 15 milhões de árvores foram derrubadas pela tempestade. Em algumas zonas também são esperadas neve, que, aliás, já começou a cair, e inundações.

A Eunice atinge o Reino Unido apenas dois dias depois da tempestade Dudley, que afetou o norte de Inglaterra, o sul da Escócia e a Irlanda do Norte, deixou milhares de pessoas sem eletricidade, causou perturbações nos caminhos de ferro, nas estradas e provocou inúmeras inundações.

Peter Inness, um dos meteorologistas da Universidade de Reading que comparou a tempestade desta sexta-feira à de 1987 e alertou para a possibilidade de ocorrência do fenómeno de “sting jet”, disse em comunicado que a formação de “duas ou mais tempestades devastadoras” não é invulgar mas avisou: a Eunice é mais “rara” e tem potencial para ser muito mais forte e ter efeitos muito mais graves.

Por isso mesmo, o Met Office aconselhou a população a manter-se em casa e a só viajar se for mesmo “necessário”. Também pediu que tudo o que tenha de permanecer ao ar livre, como mobiliário de jardim e até caixotes do lixo, seja devidamente preso, para não ser arrastado pelas rajadas de vento. Locais com muitas árvores deverão igualmente ser evitados.

