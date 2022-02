Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Comissão Permanente da Assembleia da República vai reunir pelo menos mais duas vezes antes da tomada de posse do novo quadro parlamentar. Os deputados vão reunir no dia 24 de fevereiro e a 15 de março, mas a ministra da Administração Interna, Francisca Van Dunem, só será ouvida na segunda reunião — ao contrário da intenção do PSD, o autor do requerimento — já depois da repetição das eleições no círculo da Europa.

O requerimento do PSD para ouvir a ministra com a tutela dos atos eleitorais no dia 24 de janeiro foi precisamente rejeitado por estar “ainda a decorrer um processo eleitoral”, tendo sido calendarizado para dia 15 de março, data em que os votos por correspondência já terão sido enviados. Esta decisão contou com os votos contra do PSD e da Iniciativa Liberal, mas a maioria acabou por ditar a data de 15 de março.

A par das duas Comissões Permanentes, a Conferência de Líderes vai voltar a reunir no dia 8 de março. A porta-voz da Conferência de Líderes, Maria da Luz Rosinha, deu ainda conta de que a Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados ainda não enviou os requerimentos para serem votados, mas caso seja enviado o pedido de levantamento de imunidade de Eduardo Cabrita, será apreciado pelos deputados.

No final da reunião, o presidente da Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo criticou esta decisão, mostrando-se a favor de “reuniões semanais da Comissão Permanente” e criticando “a falta de escrutínio político durante mais de 70 dias”, devido a este período alargado de transição. No final da Conferência de Líderes, João Cotrim Figueiredo queixou-se de “não se poder discutir politica na Assembleia da República” e disse ainda “esperar que a posição do PS não seja indicadora do que ai vem na maioria absoluta”.