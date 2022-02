O ministro do Ambiente vai reunir-se com representantes do Movimento 2030 na próxima terça-feira, revelou esta sexta-feira a estrutura de Ovar que vem apelando à suspensão do abate de 247 hectares de pinhal-bravo nesse concelho do distrito de Aveiro.

O agendamento do encontro surge dois dias após o referido movimento ter solicitado a audiência com João Pedro Matos Fernandes.

Fonte do Ministério informou que na reunião também estará presente o secretário de Estado da Conservação da Natureza, Natureza, Florestas e Ordenamento do Território, João Catarino.

O Movimento 2030 far-se-á representar pelo seu fundador, Henrique Araújo, que, em declarações à Lusa, adianta: “Vamos tentar transmitir ao ministro as preocupações da população de Ovar, que está chocada com este abate massivo de árvores e não aceita a destruição deste património natural de valor incomparável”.

O objetivo é que “o ministro ordene a paragem imediata do abate, faça repensar todo o plano de gestão florestal previsto para o perímetro das Dunas de Ovar e mande elaborar uma estratégia que tenha o acordo da população, das associações ambientalistas e de todas as outras entidades que têm apontado uma série de falhas técnicas a todo o processo”.