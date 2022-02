Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Uma crise institucional gerou-se em abril no seio da União Europeia. Em causa, esteve um episódio designado de “sofagate”, em que os altos responsáveis de Bruxelas, Ursula von der Leyen e Charles Michel, se encontraram com o chefe de Estado turco em Ancara. No entanto, a presidente da Comissão Europeia ficou sentada num sofá lateral, enquanto o líder do Conselho Europeu esteve frente a frente com Recep Tayyip Erdogan. Esta sexta-feira, um episódio idêntico ocorreu — mas desta feita o desfecho foi diferente.

Oh no, it’s #sofagate all over again. Good thing that this time Emmanuel Macron was there to save the day :) pic.twitter.com/kvqdIDLOcc — Viktor Daněk (@ViktorDanek_) February 18, 2022

No final de um encontro no âmbito da cimeira União Europeia-África, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Uganda, Jeje Odongo, ia tirar uma fotografia de grupo com os líderes da União Europeia e ainda com Emmanuel Macron, cumprimentando-os de antemão. Assim que entrou na sala, quem estava mais próximo da porta era Ursula von der Leyen, mas o governante africano ignorou a alemã.

Ursula von der Leyen ainda falou com Jeje Odongo, mas este não lhe respondeu. Em vez disso, preferiu cumprimentar e dar um aperto de mão a Charles Michel e depois ao Presidente francês, Emmanuel Macron, enquanto a presidente da Comissão Europeia se mantinha impávida e sem reação.

Após o sucedido, Emmanuel Macron reparou que o ministro ugandês não tinha cumprimentado Ursula von der Leyen — e decidiu abordar o governante africano sobre o assunto. Só após esta troca de palavras é que Jeje Odongo interagiu com a presidente da Comissão Europeia, apesar de não lhe ter dado um aperto de mão.

Após o “sofagate” na Turquia, Ursula von der Leyen confessou ter-se sentido “magoada e sozinha” no incidente protocolar ocorrido durante a deslocação a Ancara, sublinhando que tal aconteceu unicamente por ser mulher. “Sou a primeira mulher a presidir à Comissão Europeia. Eu sou a presidente da Comissão Europeia, e é assim que esperava ser tratada quando visitei a Turquia há duas semanas: como presidente da Comissão. Mas não fui”, afirmou.

Na altura, Charles Michel foi acusado de não ter reagido e de ter compactuado com a atitude de Erdogan, algo que nega. O presidente do Conselho Europeu não quis criar um problema diplomático entre Bruxelas e Ancara, tendo-se focado mais na “substância da discussão política”.