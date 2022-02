Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“A História do Dia”, o novo podcast da Rádio Observador que todas as manhãs procura contar uma história com tempo, foi um sucesso logo na semana de estreia. Chegou a ser o número 1 na tabela da Apple, estando neste momento em segundo lugar. E foi ouvido mais de 37 mil vezes. É conduzido pelo subdiretor Ricardo Conceição, que conversa com convidados e jornalistas do Observador, para descodificar uma história.

O episódio de estreia, na quarta-feira, foi sobre a tensão entre a Rússia e a Ucrânia e contou com a nossa jornalista de internacional Cátia Bruno.

Na quinta-feira, saiu o segundo episódio, onde o editor-adjunto de política Miguel Santos Carrapatoso explicou como tínhamos chegado à trapalhada dos 157 mil votos para o lixo, nas eleições para o círculo da Europa, e o que descobrimos sobre esse polémico processo.

Esta sexta-feira, no terceiro episódio, o editor de Desporto Bruno Roseiro ajudou-nos a mergulhar na história da atleta russa suspeita de uso de doping, que perdeu a medalha e quebrou na última prova nos Jogos de Inverno. E onde também se fala da forma como a Rússia usa atletas para a propaganda e não lida bem com o fracasso.

“A História do Dia” é transmitida de segunda a sexta na Rádio Observador entre as 6h30 e as 7h00. Fica também disponível a essa hora em podcast. Pode ouvir diretamente no nosso site, ou subscrevendo o programa nas principais plataformas de podcasts.