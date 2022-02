As autoridades neerlandesas emitiram esta sexta-feira um alerta vermelho para todo o oeste do país devido à aproximação da tempestade Eunice, que já provocou cancelamento de voos, paralisação do tráfego ferroviário, encerramento de escolas e centros de vacinação.

O alerta vermelho foi declarado pelo Instituto Meteorológico Real dos Países Baixos (KNMI) para as regiões de Zeeland, Flevoland, Frísia, Holanda do Norte e Holanda do Sul, bem como na área do Mar de Wadden.

Para o resto do país foi declarado o alerta laranja, com exceção da província de Limburg, na fronteira com a Alemanha e a Bélgica.

As companhias ferroviárias vão paralisar na tarde desta sexta-feira, às 14h00 — horário local (13h00 em Lisboa) — todo o tráfego de comboios nacional e internacional, embora um horário condicionado já esteja em vigor desde a manhá desta sexta-feira.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A recomendação nacional é limitar as viagens, incluindo nas estradas, por razões de segurança, uma vez que “há uma grande possibilidade de queda de árvores, o que pode causar situações perigosas“, disse a empresa ferroviária NS num comunicado. A maioria dos autocarros circulará durante todo o dia, de acordo com as empresas regionais, mas cada rota será analisada para determinar se é segura.

O tráfego aéreo também será afetado pela tempestade e a companhia aérea KLM indicou que haverá uma “operação muito limitada” no aeroporto de Schiphol, em Amsterdão, por isso são esperados cancelamentos e atrasos de voos, tendo sido recomendado aos viajantes que consultem o portal da empresa holandesa antes da partida do seu voo. O aeroporto de Schiphol já antecipou que haverá centenas de cancelamentos ao longo do dia, incluindo 167 voos suprimidos pela KLM devido à aproximação da tempestade Eunice.

Como a força dos ventos não deve diminuir até à noite desta sexta-feira, muitas escolas optaram por encerrar e a maioria dos centros de teste e vacinação contra a Covid-19 vão ser encerrados na tarde desta sexta-feira, de acordo com a televisão pública dos Países Baixos.