Com a repetição da eleição no circulo eleitoral da Europa, a Assembleia da República vai estar no mínimo mais de quatro meses a funcionar em serviços mínimos. Com este adiamento, a realização de uma nova reunião da Comissão Permanente fica cada vez mais inevitável e o PSD vai querer ouvir Francisca Van Dunem. A Conferência de Líderes vai reunir esta sexta-feira para definir o calendário até à tomada de posse do novo quadro parlamentar.\

O PSD já deu conta de que quer ouvir a ministra da Administração Interna, Francisca Van Dunem, para “prestar esclarecimentos sobre o processo eleitoral dos emigrantes no círculo eleitoral da Europa”. Desde que Marcelo Rebelo de Sousa dissolveu o Parlamento, o PSD e outros partidos têm pedido para ouvir ministros sobre assuntos da atualidade e repete a estratégia agora. O presidente do grupo parlamentar, Adão Silva, enviou o requerimento na quinta-feira para ser apreciado na Conferência de Líderes.

A Conferência de Líderes vai reunir esta sexta-feira depois de conhecida a decisão do Tribunal Constitucional e depois da Comissão Nacional de Eleições ter definido o calendário para o próximo ato eleitoral. Com a repetição do ato eleitoral, esta Conferência de Líderes deixa de ter como objetivo a definição da tomada de posse e tem como objetivo principal definir o funcionamento do Parlamento durante o próximo mês.

Fontes do gabinete do presidente da Assembleia da República e da mesa da Assembleia da República admitem que a marcação de uma nova Comissão Permanente será “inevitável”, tendo em conta atos administrativos que necessitam de validação – como por exemplo autorizações de levantamento de imunidade. A última reunião da Comissão Permanente durou seis minutos, apenas para aprovar deslocações do Presidente da República e pareceres da Comissão de Ética e Estatuto dos Deputados.

Parlamento mais de quatro meses à espera de nova legislatura

A repetição do ato eleitoral na Europa leva a que a Assembleia da República atinja um novo máximo de funcionamento à espera de nova legislatura – desde que existem diários publicados (1995). Entre a XIII e a XIV legislatura vão decorrer, no mínimo, quatro meses e dois dias, um valor que supera os três meses e 23 dias atingidos na transição entre os dois governos de António Guterres.

Por norma, a transição entre um quadro parlamentar e outro demora três meses e meio, embora entre o executivo de José Sócrates e de Pedro Passos Coelho essa transição tenha demorada apenas dois meses e 14 dias – tendo sido, pelo menos, a mais rápida nos últimos 25 anos.

Com o adiamento da tomada de posse, a Assembleia da República mantém os atuais protagonistas durante mais um mês, ou seja, garantindo o pagamento de salários aos deputados e gabinetes de apoio parlamentar.

De saída, Eduardo Ferro Rodrigues disse na última Conferência de Líderes que quer “ficar à margem da composição da próxima mesa da Assembleia da República”, afastando-se assim da polémica que envolve o Chega e a eleição do vice-presidente do Parlamento, mas terá ainda que garantir o funcionamento da ‘casa da democracia’, pelo menos, mais um mês e uma semana.