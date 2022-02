O Programa Consolidar recebeu 33 candidaturas, submetidas por sociedades de capital de risco e sociedades gestoras de capital de risco, no montante global superior a 1.300 milhões de euros, anunciou o Banco Português de Fomento (BPF).

“O BPF recebeu 33 candidaturas ao Programa Consolidar, um dos programas de investimento do Fundo de Capitalização e Resiliência (FdCR) lançados no passado mês de janeiro”, indicou, em comunicado.

O montante total das candidaturas ultrapassa os 1.300 milhões de euros de investimentos propostos.

Segue-se agora a análise de candidaturas e due diligence, incluindo eventuais pedidos de esclarecimento e reuniões de apresentação dos melhores classificados e, por último, a tomada de decisão, após ter sido ouvida a comissão técnica de investimento do FdCR.

“O sucesso deste período de candidaturas resulta da experiência do BPF na relação com o mercado e com as sociedades de capital de risco, razão pela qual recebemos um número tão elevado de candidaturas”, afirmou, citada no comunicado, a presidente executiva da instituição, Beatriz Freitas.

Para esta responsável, o “enorme interesse” e a participação de investidores privados confirmam “o seu alinhamento com os objetivos de política pública perseguidos pelo BPF e estabelecidos para o FdCR”.

O Programa Consolidar tem uma dotação de 250 milhões de euros e visa promover o investimento em pequenas e médias empresas e mid caps, impactadas pela pandemia de Covid-19, mas economicamente viáveis.

Este investimento pode ser realizado através de fundos de capital de risco geridos por intermediários financeiros.

O BPF dedica-se a apoiar o desenvolvimento económico de Portugal, criando soluções adequadas aos desafios das empresas.