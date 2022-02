Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O bilionário Elon Musk garante que numa entrevista de emprego o que conta mais são as “habilidades” que não estão no currículo. Para o CEO da Tesla e da SpaceX, a honestidade é o mais importante.

Então, que técnica utiliza Elon Musk para identificar quem mente nas entrevistas de emprego? De acordo com o próprio, uma simples pergunta.

Conte-me sobre um problema que teve e como conseguiu resolvê-lo?”

Com esta questão, Musk quer perceber se a pessoa que está à sua frente na entrevista consegue lidar com problemas no local de trabalho e se tem ou não iniciativa para encontrar uma solução para os mesmos.

O bilionário diz que mediante a resposta consegue perceber se o entrevistado está ou não a mentir. Se a pessoa estiver a dizer a verdade contará todos os detalhes do problema que teve e como o conseguiu (ou não) resolver.

As pessoas que realmente resolveram um problema sabem exatamente como é que o resolveram”, detalhou o bilionário citado pelo canal de televisão CNBC.

Por outro lado, se a pessoa estiver a mentir não conseguirá explicar detalhadamente o que se passou ou dirá que não consegue lembrar-se de partes da história que está a contar.

Será que Elon Musk está correto e quem mente costuma falar menos? Um estudo científico publicado em dezembro de 2020 pelo Journal of Applied Research in Memory and Cognition concluiu que sim.

Com o objetivo de demonstrarem como é possível detetar mentiras, os investigadores concluíram que quanto mais longos forem os discursos e mais detalhes forem fornecidos sobre as histórias, mais credibilidade a pessoa terá.