Os três técnicos que vão fazer uma primeira avaliação ao navio Felicity , que continua a arder e à deriva ao largo do Faial, nos Açores, “estão no local a bordo de um rebocador”, informou esta sexta-feira autoridade marítima.

“O rebocador já está no local com três técnicos da empresa holandesa contratada pelo armador para uma avaliação com vista a tentar estabelecer os cabos de reboque”, explicou o capitão do Porto da Horta, em declarações à agência Lusa.

João Mendes Cabeças disse ainda que “todo o navio, desde a proa à popa está a arder”, sem problemas de poluição, pelo que o “principal perigo” é “estar à deriva” a embarcação que se incendiou na quarta-feira ao largo da ilha do Faial.

“O incêndio continua ativo, tendo em conta o material que o navio transportava, nomeadamente automóveis, a maioria dos quais elétricos, pelos que as baterias vão continuar a arder“, adiantou à Lusa.

O navio patrulha oceânico “NRP Setúbal”, da Marinha Portuguesa, permanece no local a acompanhar a situação e já “foram feitos avisos à navegação”, acrescentou.

Ainda de acordo com o capitão da Horta, na ilha do Faial “não há acesso ao navio que está a arder nem meios de combate ao fogo”.

Mendes Cabeças revelou à Lusa que “estão a caminho” dos Açores três rebocadores, um de Gibraltar e dois da Holanda, para ajudarem “no que for necessário”.

Na Horta, ilha do Faial, estão já mais 10 técnicos da empresa holandesa “SMIT Salvage”, que “irão embarcar para área de operações”, adiantou.

Num comunicado divulgado à imprensa holandesa, a que a Lusa teve acesso, o grupo Boskalis esclarece que deslocou para o local uma equipa de 16 especialistas da SMIT Salvage, para “fornecer assistência de resposta de emergência“.

A Royal Boskalis Westminster N.V. apresenta-se como “especialista global em salvamento marítimo e possui várias parcerias estratégicas em serviços de reboque e terminais portuários”.

A embarcação, que transportava automóveis, emitiu na manhã de quarta-feira um alerta por ter “fogo ativo no porão de carga”. O Felicity Ace, com bandeira do Panamá, navegava a 90 milhas náuticas (cerca de 170 km) a sudoeste da ilha do Faial, nos Açores, quando foi dado o alerta. Os 22 tripulantes foram resgatados na quarta-feira em segurança.

Segundo a Associated Press (AP), o Felicity Ace, que partiu de Emden, na Alemanha, rumo ao porto de Davisville, no estado norte-americano de Rhode Island, transportava carros do grupo Volkswagen. O Grupo Volkswagen disse em comunicado à AP que o Felicity Ace transportava veículos construídos na Alemanha para os Estados Unidos, escusando-se a dar informações sobre eventuais consequências que o incidente pode trazer aos clientes ou para a empresa.