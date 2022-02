Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os pequenos helicópteros custam uma fortuna e os aviões privados fazem disparar ainda mais factura, com a desvantagem de necessitarem de licenças e locais para descolar e aterrar. Daí a popularidade dos automóveis, mais baratos, mais versáteis, mas limitados pelo tráfego e, por vezes, filas intermináveis. O Jetson ONE veio resolver o problema, por pouco mais de 80 mil euros.

O ONE foi concebido pelos suecos da Jetson, que decidiram construir um helicóptero eléctrico, privado e que (quase) qualquer um pode adquirir. Na essência, é uma espécie de drone com oito motores (com uma potência total de 120 cv) alimentados por bateria, capaz de deslocar uma pessoa e bagagem até um total de 95 kg, durante um voo de 20 minutos. Obviamente, é possível imaginar maior capacidade de carga e um tempo de voo superior, mas não por 81.000€ – o preço do aparelho sueco.

Com um peso de somente 86 kg, sem piloto, mas incluindo motores e bateria, o Jetson ONE foi concebido como um desportivo com espaço apenas para o condutor. Pilotá-lo não é complicado e o aparelho dispõe de uma série de sistemas de segurança, a começar por estar equipado com pára-quedas, possuir sistemas LiDAR para evitar embates contra obstáculos e conseguir voar com menos um dos oito motores, em caso de avaria.

O ONE foi projectado como um super-drone, como se tratasse de uma moto de cross voadora ou de um superdesportivo. Só que os oito rotores alimentados por uma bateria reciclada de um Nissan Leaf (recarregável numa hora numa tomada de 220V), são capazes de o fazer voar durante 20 minutos a uma velocidade máxima de 102 km/h. À medida que novas e melhores baterias estejam disponíveis, as especificações do ONE podem aumentar consideravelmente, tal como acontece com os automóveis.

As 12 unidades a fabricar ainda este ano têm todas dono e, das 123 previstas para 2023, apenas restam três. A Jetson irá conceber novos modelos, que serão maiores, mais potentes e com maior capacidade de carga. Contudo, não serão necessariamente tão divertidos, ágeis ou acessíveis.